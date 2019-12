IMO 2020-reguleringene, som innebærer høyere avgift på drivstoff med høyt svovelinnhold, er rett rundt hjørnet.

Fartøyer kan løse dette på to måter: Installere eksosrensere, såkalte «scrubbere», eller å seile med drivstoff med et lavere innhold av svovel. Mange rederier, inkludert norsk-eide Nordic American Tankers, har motsatt seg å installere eksosrensere.

Det kan vise seg å være kostbart, i hvert fall på kort sikt.

Det var Tradewinds som først meldte om saken.

Stigende pris på lav-svovelholdig drivstoff

Pris-differansen på høy- og lav-svovelholdig drivstoff stiger. I forrige uke steg differansen (premiums) mellom kompatibel drivstoff og høy-svovelholdig drivstoff fra 285 dollar per tonn, til 300 dollar per tonn. Basert på en kalkulasjon Maritime Strategies International (MSI) har gjort, vil oljetankere (VLCC) spare 15.000 dollar per dag når pris-differansen er 200 dollar eller mer.

Les også: Foreslår internasjonalt CO2-fond for shipping

– Vi forventer store premier på scrubber-monterte fartøyer neste år, sier MSIs Adam Kent til Tradewinds.

Kostnadsforskjellen mellom fartøyene med, og uten, eksosrenser viser store differanser i daglig inntjening. Oljetankere med «scrubbere» har i dagens marked dagrater på over 100.000 dollar, samtidig som de uten har rater på 86.200 dollar, viser en tall fra Clarksons Platou Securities.

I juni la regjeringen frem handlingsplanen for grønn skipsfart.

Den beskriver hvordan Norge skal halvere utslippene i innenriksfarten innen 2030.

Men er handlingsplanen god nok? Og hva har det egentlig å si, når brorparten av utslippene fra den norskkontrollerte flåten skjer utenfor våre landegrenser? Hør podkast om grønn skipsfart her: