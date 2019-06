Dette er saken: Supply­fartøy kolli­derte med Statfjord A-platt­formen i natt

Det nesten 80 meter lange supplyfartøyet PSV «Sjøborg» er eid av Skansi Offshore på Færøyene. Skipet med 12 besetningsmedlemmer ombord var fredag morgen på vei til kai i Bergensområdet.

– Alle ombord er heldigvis uskadet, og fartøyet går for egen maskin. Det kan være skader på utstyr, men det må vi undersøke når «Sjøborg» kommer til land , sier administrerende direktør Jens Meinhard Rasmussen i Skansi Offshore til Aftenbladet.

Kommer til Norge

Han forteller rederiet vil sende representanter til Norge for å undersøke skadene på «Sjøborg» og for å forsøke å finne ut hva som gikk galt. Været var bra i området da uhellet fant sted.

– Vi har noen teorier om hva som kan ha skjedd, men vi ønsker ikke å gå ut med noe før vi er sikre. Etter at vi har gjort våre undersøkelser, vil vi komme med en grundig redegjørelse, sier Meinhard Rasmussen.

Han understreker at rederiet vil samarbeide med norske myndigheter i forbindelse med undersøkelsene.

Lastet ferskvann

Kollisjonen på Statfjord-feltet skjedde da supplybåten lastet ferskvann om bord i Statfjord A. Båten kom ut av posisjon og støtte borti et område av plattformen. Det er rammeverket på en livbåtstasjon, som holder fem livbåter, som ble truffet.

Ifølge Meinhard Rasmussen i Skansi Offshore har supplyfartøyet vært mye i Statfjord-området etter at den ble sjøsatt i 2011. Allerede året fikk fartøyet sin første kontrakt på Statfjord-feltet. Nå er «Sjøborg» inne i en kontrakt som har vært gjeldene siden 2017.

Evakuerte

Det var 276 personer om bord på Statfjord A da kollisjonen skjedde. To søk og redningshelikopter (SAR) samt et helikopter fra Hovedredningssentralen har fløyet folk fra Statfjord A til Statfjord B og C, og Gullfaks A. Det er nå 58 personer igjen på plattformen.

Sør-Vest politidistrikt har varslet at de oppretter undersøkelsessak etter uhellet natt til fredag.