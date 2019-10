Subsea 7 melder i dag at selskapet har vunnet to kontrakter som tilsammen klassifiseres som en såkalt «sizeable contract», hvor verdien er et sted mellom 50 og 150 millioner dollar.

Kontraktene er tildelt av BP Exploration og gjelder arbeid på Azeri Central East-prosjektet i Azeri-Chirag-Deepwater Gunashli-feltet i det Kaspiske hav.

Arbeidet består av ingeniørarbeid og konstruksjon av subsea-strukturer og transport og installasjon av «spools».

I tillegg skal selskapet plassere en 18.500 tonn tung «topside» over en 16.200 tong stålplattform. Arbeidet er forventet å gå over to år fra 2021.

– Dette prosjektet reflekterer vårt lange samarbeid og tidlige engasjement med BP Exploration og bygger på vårt aktivitetene vår i Azerbadjan. Vi ser frem til å øke vår tilstedeværelse i markedet med trygge og pålitelige løsninger for offshoreutviklingen, sier Gilles Lafaye, visepresident for Afrika-regionen i Subsea 7.