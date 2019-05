Rett etter sommeren får to av Solstad Offshores forsyningsskip arbeid for Wintershall DEA sin borekampanje.

Boreriggen West Mira skal bore ti brønner i løpet av en tredve-måneders periode. Til å støtte boreroperasjonen skal Solstad-skipene «Normand Falnes» og «Normand Naley» benyttes.

Som Sysla kunne melde på selveste frigjøringsdagen, 8. mai i år, er «Normand Falnes» for tiden på vei ut av opplag, og har allerede sikret seg jobb hos Vår Energi for boring av en brønn. Denne jobben har en varighet på 80 dager og skal gjennomføres før riggen «West Mira» skal i jobb for Wintershall DEA.

– De siste kontraktstildelingene er et positivt tilskudd til flåtens ordrebok og har rater som reflekterer et marked i forbedring for rederiene, skriver Solstad Offshore i børsmeldingen.