Solstad Offshore har gått inn i en kontrakt med selskapet Enauta Energia S.A. i Brasil. Det kommer frem i en børsmelding fra selskapet tirsdag morgen.

Kontrakten er for skipet «BOS Turmalina» som er et ankerhåndteringsskip bygget i 2006. Skipet skal støtte produksjonsaktiviteter i «Atlanta»-feltet i Santos Basin.

Varigheten for jobben er satt til 1,5 år med en opsjonsperiode på to år deretter. Oppstart for kontrakten er i fjerde kvartal av 2019.