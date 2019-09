Petrobras har besluttet å bruke deres opsjoner for å utvide kontraktene for de to AHTS-fartøyene «Far Scout» og «Far Santana» med ett år.

Det kommer frem i en børsmelding fra Solstad Offshore torsdag.

Begge kontraktene vil gjelde til tredje kvartal neste år, og vil støtte Petrobras’ aktiviteter i brasiliansk farvann, heter det i meldingen.

Kontraktsverdien er ikke oppgitt.