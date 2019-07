Like før klokken halv to den 28. desember i fjor sendte Austevollstråleren MS «Northguider» ut nødsignal helt nord i Hinlopstredet. Båten drev fiske da mannskapet mistet kontrollen over den.

En stor redningsaksjon ble satt i verk under svært krevende forhold. Hele mannskapet på totalt fjorten personer ble plukket opp av de to helikoptrene til Sysselmannen på Svalbard.

Det var ned mot tjue minusgrader, bekmørkt og sterk vind i området under redningsaksjonen.

Siden den gang har båten ligget på grunn og fastfrosset i et av verdens mest utilgjengelig og ugjestmilde områder.

Skal løftes på lekter og slepes til havn

Tirsdag denne uken ble bergingsplanen for den fastlåste tråleren presentert for Kystverket og Sysselmannen på Svalbard.

Kystverket skriver i en melding torsdag at planen er å rette båten, tette hull i skroger og legge stålplater på bunnen for å minske friksjonen ved avtrekk.

Det er det nederlandske selskapet SMIT Salvage som vant anbudet om å gjennomføre bergingsaksjonen.

På kartet under ser man hvor Northguider befant seg da mannskapet mistet kontroll over båten:

– Det er krevende forhold i området, og det er veldig viktig at vi får gode vær- og isforhold for bergingsoperasjonen, sier Rune Bergstrøm, fungerende beredskapsdirektør i Kystverket i en melding.

Det er leid inn en stor kranlekter og to taubåter som skal brukes under operasjonen. Når tråleren ligger trykt på lekteren skal den slepes til fastlandet hvor den kommer til å bli hugget opp.

– Vår konklusjon er at planen virker solid og gjennomførbar, og ivaretar de nødvendige miljøhensyn, sier Bergstrøm.

Etterforskningen av hva som skjedde da tråleren grunnstøtte var i begynnelsen av februar ferdig etterforsket fra Sysselmannen sin side, og er sendt til Sjøfartsdirektoratet for videre oppfølgning, ifølge Fiskeribladet.

– For dyrt å fikse båten

Birkeland sa til Sysla i februar at rederiet hadde dannet seg et bilde av årsaken til grunnstøtingen, men ønsket ikke å utdype dette nærmere før saken var ferdig behandlet.

Området hvor ulykken skjedde er en kjent korridor for tråling hvor Northguider hadde fisket utallige ganger tidligere. Fiskebåten har høyeste isklasse på skroget, og var godkjent for polare områder.

Bilder tatt med undervannsrobot (ROV) etter grunnstøtingen viste at maskinrommet var fylt med vann, og at det var vann i fabrikken og styremaskinrommet. Birkeland sa allerede tidligere i år at rederiet ikke hadde håp om å få tråleren i drift igjen.

– Båten er erklært vrak. Det blir for dyrt å fikse den, sa han.

– Mange hensyn å ta

Norsk Polarinstitutt fikk tidligere i år i oppdrag fra Sysselmannen å utarbeidet en rapport om de marine naturverdiene i det svært sårbare naturreservatet hvor tråleren ligger.

Rapporten peker på at store mengder sjøfugl ville vende tilbake til området i løpet av våren, og at sel kaster unger på isen i havariområdet.

– Det er mange viktige hensyn som skal tas. August er måneden som er anbefalt når alle instanser har gjort sin vurdering. Det er også en måned med stabilt, godt vær, sa Arne Birkeland, daglig leder i rederiet Opilio som eier båten.