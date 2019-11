Polarny, i likhet med Multi Maritime, driver med skipsdesign. Selskapet har 11 ansatte, og har lang erfaring med utvikling av spesialtankskip.

De senere årene har Polarny også satset på utvikling av bil og passasjerferger.

Kjøperen Multi Maritime har fra før 30 faste ansatte, og har hatt særlig fokus på utvikling av ferger.

Sammen med flere fergerederi har Multi utviklet elektriske og hybridiesrte fartøy. I en pressemelding skriver de at selskapet er et av de fremste i verden på denne type fartøy, som de til nå har utviklet design for 25 stykker av.

I meldingen skriver Multi at de lenge har sett behovet for å øke kapasiteten sin, og at de ønsker å satse mer internasjonalt og utvide kompetansen innen flere skipstyper.

– Dette vil være et løft for begge selskap, og sammen får vi et enda sterkere kompetansemiljø med større og bredere kapasitet, sier administrerende direktør i Multi Maritime, Mikael Johansen.