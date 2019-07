I juni i fjor fastslo Sjøfartsdirektoratet at Hurtigruten brøt loven under en seilas til Svalbard.

Saken bunnet i at MS «Spitsbergen» ble registrert om til Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) før det gikk fra kai i Bergen 19. mai. Byttet fra Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) innebar at rederiet slapp å betale norsk tariff til de ansatte om bord, noe som ga Hurtigruten store besparelser.

Forskriften tillater imidlertid kun NIS-registrerte fartøy seilas mellom norske havner dersom det anløper minst to utenlandske havner. MS «Spitsbergens»tur gikk fra Bergen via fem havner på fastlandet til Svalbard, og brøt dermed forskriften.

Onsdag legger Hurtigrutens nyeste skip MS «Roald Amundsen» ut på sin jomfrutur fra Tromsø.

Nå har Sjømannsforbundet varslet Sjøfartsdirektoratet om at de mener Hurtigruten på nytt vil bryte loven under jomfruturen langs norskekysten.

Må anløpe to utenlandske havner

I seilingsplanen til den planlagte seilasen står det at NIS-registrerte «Roald Amundsen» kun vil anløpe én utenlandsk havn i Hamburg. På bakgrunn av dette har Sjømannsforbundet varslet Sjøfartsdirektoratet om at jomfruturen vil bryte forskriften.

– Sjøfartsdirektoratet har vært tydelige på at fjorårets seilas var ulovlig. Når vi nå har varslet direktoratet om det planlagte lovbruddet med MS «Roald Amundsen» forventer jeg at direktoratet enten politianmelder rederiet eller sletter skipet fra NIS. Det er uakseptabelt at en aktør bevisst velger å ikke forholde seg til vedtatte lover og forskrifter som gjelder langs norskekysten, og registrerer skipet i NIS med kun ett formål for øye, nemlig å kutte kostnader ved å erstatte norske sjøfolk med billig utenlandsk arbeidskraft, sier forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund.

NOR og NIS er begge norske skipsregistre, men har ulike muligheter og begrensninger. Skip som er registrert i NOR krever norsk tariff for de ansatte, og kvalifiserer rederiet til å søke refusjon fra staten.

Bakgrunnen for lovverket er at NIS-skip ikke skal utkonkurrere skip langs norskekysten registrert i det ordinære norske registeret (NOR), hvor det er norske lønn- og arbeidsvilkår.

Ikke oppført i seilingsplanen

Etter at Sysla kontaktet Hurtigruten og Sjøfartsdirektoratet, kom det frem at MS «Roald Amundsen» også vil anløpe den tyske havnen Cuxhaven på vei mot Hamburg, selv om dette mandag formiddag fremdeles ikke står oppført i seilingsplanen.

Hurtigruten er sterkt uenig i at de bryter forskriften, og viser til at seilasen måtte endres fordi «Roald Amundsen» ble forsinket ut fra verftet.

MS «Roald Amundsen» skulle opprinnelig lagt ut på første seilas fra Hamburg torsdag forrige uke, men seilasen ble utsatt seks dager og starter i stedet i Tromsø førstkommende onsdag. Derfra seiler skipet til Nordkapp og Kirkenes, før det seiler sørover som planlagt, og ender i Hamburg. Cruiset er fullbooket.

Les mer om skipet i faktaboksen under:

Fakta Forlenge Lukke MS Roald Amundsen Bygget: 2019 Kleven verft, Norge

Bruttotonn: 20.889

Lengde: 140 m

Bredde: 23,6 m

Dybde: 5,3 m

Gjester: 530

Lugarer: 265

Crew: 151

Fart: 15 knop

Flagg: Norsk Kilde: Hurtigruten

– Den opprinnelige jomfruturen med MS «Roald Amundsen» skulle innom to utenlandske havner. Da vi måtte endre jomfruturen, ble det selvfølgelig tatt høyde for regelverket. Vi har lagt inn en stopp i Cuxhaven i Tyskland på vei mot Hamburg. Derfor er skipet innom to utenlandske havner, og vi bryter ikke noen regler, svarer kommunikasjonsrådgiver i Hurtigruten, Hanne Taalesen.

På spørsmål om hvorfor ikke det opprinnelige andre utenlandske anløpet er annonsert i selingsplanen, svarer Hurtigruten at de fyller ekspedisjonscruisene sine med innhold og opplevelser underveis.

– Det er en del av reiseopplevelsen. Vi hadde flere alternativer for dette anløpet, og startet salget av seilingen for rundt to år siden før det var bestemt. Derfor ligger ikke Cuxhaven, som vi til slutt landet på, inne i omtalen av ekspedisjonscruiset på våre nettsider, sier Taalesen til Sysla.

Hurtigruten påpeker at anløpet i Cuxhaven ble bestemt og booket 25.juni.

– På grunn av forsinkelsene i leveringen av MS «Roald Amundsen» har den første seilingen blitt endret helt frem til avgang. Derfor har Hurtigruten også måttet justere hvilke havner vi skal gå til. Cuxhaven ble bestemt og booket 25. juni. På neste nordgående seiling skal skipet innom Esbjerg, og Hanstholm ligger inne på neste års nordgående seiling med det nye skipet MS Fritjof Nansen, forteller Taalesen.

Anløper havn midt på natten

Anløpet i Cuxhaven vil imidlertid skje om natten, uten at det vil legges opp til at passasjerene kan gå i land, ifølge Hurtigruten.

Sjømannsforbundet mener seilasen dermed fremdeles bryter NIS-forskriften.

– Det står klart i forskriften at dette skal være planlagte og annonserte seilaser og anløp for at de skal kunne komme inn under forskriften for NIS-registrerte skip. At de nå plutselig oppgir å skulle anløpe Cuxhaven midt på natten, etter de ble kontaktet av Sysla og Sjøfartsdirektoratet, virker på meg som et panisk forsøk på å komme seg unna forskriften. Dette er et dårlig forsøk på å snike seg unna et lovbrudd, sier forbundsleder Hansen til Sysla.

Han presiserer at passasjerene må få anledning til å gå i land for at anløpet skal være i tråd med forskriften.

– Her anløper man en havn midt på natten hvor passasjerene ikke får gå i land. I forskriften står det også at det skal være annonserte anløp, noe det ikke er. Dette er en kreativ fortolkning av forskriften. Hvilken opplevelse får passasjerene av dette? Dette er ikke godt nok, og jeg er spent på hva Sjøfartsdirektoratet vil foreta seg, sier Hansen.

Hurtigruten mener på sin side at anløpet er i tråd med NIS-forskriften.

– Hurtigrutens juridiske vurdering av dette er at vi operer innenfor rammen av gjeldende regelverk på denne seilingen, sier Taalesen.

– For tidlig å vurdere eventuelle sanksjoner

Etter at Sjøfartsdirektoratet mottok varselet har de vært i dialog med Hurtigruten.

– Vi er i dialog med Hurtigruten, og avventer tilbakemelding fra dem i løpet av dagen. Basert på tilbakemeldingen vil vi vurdere hvordan Hurtigrutens planlagte seilas stiller seg i henhold til regelverket. Vi presiserer at seilasen ikke er påbegynt enda, og det er derfor for tidlig å vurdere eventuelle sanksjoner, sier kommunikasjonsrådgiver Marit Nilsen i Sjøfartsdirektoratet til Sysla.

Sanksjonsmulighetene som Hurtigruten kan risikere å stå ovenfor er enten er at fartøyet blir slettet fra NIS-registeret, eller at forholdet blir politianmeldt. Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har myndighet til å slette skip fra registeret for brudd på fartsområdebegrensningene.

Nilsen påpeker at det i loven fremgår at slettelse er en forholdsvis kraftig sanksjon, og at mindre overtredelser nødvendigvis ikke vil føre til slettelse.

Hvis et skip blir slettet, vil eventuelle sertifikater utstedt av flaggstaten bli ugyldige og skipet kan ikke være i drift før det har fått nye sertifikater. For å få dette må skipet registreres i et annet register, i dette tilfellet NOR eller et annet lands register.

Sjøfartsdirektoratet legger til at deres erfaring fra tidligere saker er at rederiene innretter seg etter regelverket når de går i dialog med dem.

– Sletting er lite brukt, og man vil forsøke å løse saken med mindre inngripende midler før man tyr til sletting, sier Nilsen.