Onsdag startet arbeidet ved vraket av KNM «Helge Ingstad» opp igjen – først med en grundig inspeksjon av sikringen av fartøyet og kontaktpunkter mot bunnen. Tidligere undersøkelser har vist at fregatten sank ytterligere 30 centimeter gjennom julen.

Undersøkelsene onsdag viste at en av sikringsvaierne har røket etter slitasjen uværet skapte. Et av landfestene viser også tegn til at fjellet sprekker opp, opplyser forsvaret.

Arbeidet med å erstatte sikringene startet først natt til torsdag, etter at bølger gjorde det umulig å komme i gang onsdag.

– Det fortsettes med dykkeoperasjoner utover torsdagen med innfestning av løftekjettingene til skroget, heter det i meldingen fra Forsvaret.