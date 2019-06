– Det er aktuelt å bli med. Vi har meldt fra til alle våre norske konkurrenter at vi er villige til å ta handling, sier Kristian Siem til E24.

Investoren og skipsrederen er tydelig på at Siem Industries står klare til å hjelpe det kriserammede offshorerederiet Solstad Offshore.

Norges største offshore-rederi har i lengre tid vært i en omfattende gjeldskrise, og er nå i forhandlinger med sine kreditorer.

Det er ventet å resultere i en omfattende restrukturering.

Siem sier til avisen at han har hatt kontakt med Solstad nylig.

De siste årene har Siem Offshore redusert gjelden fra 1,6 milliarder dollar til en milliard dollar, påpeker investoren.

– Heldigvis fortsetter vi å betale ned, men de fleste konkurrentene våre som ikke allerede har vært gjennom en konkursprosess er i faktum eid av bankene og de har ikke agert inntil nå, sier Siem til E24.

Da oljenedturen traff Norge, møtte offshorerederiene på store problemer. I flere år har de kjempet en desperat kamp for å overleve. Er rederienes gjeldsmareritt snart over? Hør «Det vi lever av»-episoden under: