Seismikkselskapet Shearwater GeoServices, som er 20 prosent eid av GC Rieber Shipping, fikk tidligere i høst kontrakt for en stor seismikkundersøkelse i Sør-Amerika.

Nå utvides oppdraget til å omfatte to skip med ytterligere fem måneder, melder selskapet onsdag morgen. Kontrakten sikrer med det totalt elleve fartøysmåneder for Shearwater.

Meldingen kom i forbindelse med at seismikkselskapet TGS utvider sin 3D-seismikkundersøkelse utenfor kysten av Argentina.

Prosjektet som tidligere omfattet 7.300 kvadratkilometer av Mavinas-bassenget, vil nå omfatte 17.800 kvardratkilometer, opplyser TGS.

Gjør tidligere bestillinger

Søket starter i årets fjerde kvartal, og seismikkdataene fra undersøkelsen vil være klare i løpet av 2021, ifølge TGS.

Shearwater vil benytte et av sine ledende seismikkskip for prosjektet, heter det i meldingen selskapet.

– Vi er veldig fornøyde med at nok et fartøy inngår i TGS sitt Argentinaprogram. Markedssynligheten for 2020 har økt betraktelig og klienter gjør bestillinger tidligere enn foregående år, sier administrerende direktør Irene Waage Basili i Shearwater GeoServices i en melding.