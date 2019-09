«God innsats og utrolig flaks hindret at menneskeliv gikk tapt» sto det på forsiden av Bergens Tidende onsdag 21. juni 1989.

Det sovjetiske cruiseskipet «Maxim Gorkij» hadde 575 passasjerer og et mannskap på 379 om bord da det i over 18 knop kjørte inn i drivisen rundt Svalbard.

Skipet var i ferd med å synke i det iskalde arktiske vannet, men solid redningsinnsats og godt vær var hovedårsakene til at alle kom fra havariet med livet i behold.

Siden 1989 har isen i arktiske strøk minsket såpass mye at det naturlig har blitt åpnet opp for mer aktivitet. Det førte i sin til til at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen, IMO, så behovet for et strengere regelverk både når det gjelder sikkerhet, men også for vern av sårbart miljø.

Første januar i 2018 trådte de nye reglene i Polarkoden i kraft og vil gjelde for alle fartøy som skal seile innenfor det koden definerer som polare strøk.

I praksis betyr dette at alle skip som vil ferdes i arktiske strøk må ha nødvendig sikkerhetsutstyr og opplæring før de får lov til å seile.

– Ser økende behov for skip

Et av de norske offshorerederiene som forbereder seg på økt aktivitet i arktiske strøk er Solstad Offshore. Sammen med klasseselskapet DNV GL har de fått sertifisering på skipene «Normand Drott» og «Normand Prosper».

Begge har fått den såkalte «polar-lappen».

Les mer om Polarkoden i faktaboksen under:

Fakta Forlenge Lukke Polarkoden Utviklingen av bindende regler for skip som opererer i Arktis og Antarktis ble satt på IMOs agenda i 2009, etter forslag fra Danmark, Norge og USA.

Norge har ledet arbeid med Polarkoden i FNs sjøfartsorganisasjon (IMO).

Koden er todelt, og består av en sikkerhetsdel og en miljødel.

Polarkoden gjelder for Antarktis og Arktis. For Norge betyr dette at områdene rundt Svalbard og Bjørnøya er omfattet av koden.

Reglene håndheves av hver enkelt flaggstat.

I tillegg vil Norge kunne kontrollere andre lands skip når de ankommer norske havner (havnestatskontroll).

De nye reglene trer i kraft 1. januar 2017. Kilde: Næringsdepartementet

– Solstad Offshore ser at det er et økende behov for fartøyer i nordområdene, sier Vessel Manager Eirik Klokkersund i Solstad Offshore da Sysla møter han på ankerskipet «Normand Drott»

Rederiet har startet med sertifisering av PSV og AHTS fartøy, men skal også gjennom høsten og vinteren forberede enkelte konstruksjonsskip for operasjoner i nordområdene, ifølge Klokkersund.

Nå tror rederiet innsatsen vil gi mer arbeid i arktiske strøk.

– Vi håper at dette på sikt skal resultere i arbeid både i Barents- og Karahavet, sier han.

Et av kravene for å bli sertifisert er godt nok overlevelsesutstyr til mannskapet. I en nødssituasjon i iskalde og spesielt værharde områder skal mannskapet kunne klare seg i miminum fem døgn på isen før hjelpen kommer.

– Utstyret til mannskapet skal tåle kulde, og de må ha mat og drikke til fem døgn. Det er også krav til batterilevetid på kommunikasjonsutstyr, i tillegg til nye prosedyrer for livredning og kommunikasjon, forteller Klokkersund.

Mannskapet har blant annet hver sin sekk med overlevelsesutstyr. Her finner man vann, mat, varme klær, solbriller og solkrem.

Den nye «polar-lappen» gjelder alle skip som skal ferdes i arktiske strøk, helt fra fra gigantiske cruisebåter til supplyfartøy og fiskefartøy.

Se listen over alle de 44 norske fartøyene som har fått sertifikat nederst i saken.

Flere letebrønner og operasjoner i blant annet Barentshavet gjør det mer attraktivt for rederiene å få skipene klassifisert og godkjent for å gjøre arbeid der.

Også antallet turist- og ekspedisjonscruise har økt betraktelig i området rundt Svalbard siden 2008, viser tall fra Sysselmannen. I 2008 var det rundt 10.000 passasjerer på ekspedisjonscruise. Ti år seinere har dette tallet doblet seg.

Under følger alle de 44 skipene som har fått Polarkodesertifitkat fra Sjøfartsdirektoratet eller godkjente klasseselskaper.