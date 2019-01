– Dette er en milepæl i vårt rederi og en videreføring av de lange tråltradisjonene i Ibestad kommune, sier Johannes Arne og Børge Arvesen i Engenes fiskeriselskap i en melding.

Rederiet Engenes Fiskeriselskap har bestilt en 70 meter lang frysetråler med eget fiskefabrikk-anlegg ombord. Skipet er utviklet for bunn- og pelagisk trål, og skal kunne holde fisken i live lengre enn tidligere.

Omfattende utstyrspakke

Rolls-Royce Commercial Marine skal levere design og en omfattende utstyrspakke til tråleren som skal bygges ved verftet Gondan i Spania.

Designet ved navn NVC370 skal gi lav motstand i sjøen, og ifølge Rolls-Royce skal det møte kravene til lavt drivstoff-forbruk kombinert med gode sjøegenskaper.

Fremdriftssystemt på skipet er hybrid med utgangspunkt i dieselmotoren Bergen B33:45, et Promas integrert ror- og propellsystem og et hybrid aksel generatorsystem. Dette skal ifølge selskapet sørge for optimal kraftbruk.

I tillegg skal Rolls-Royce levere elektriske vinsjer, skipsautomasjon og elektriske systemer til fisketråleren.

Skipet skal leveres fra verftet i Spania første kvartal av 2021.