– September var veldig bra. På britisk side var det de høyeste ratene så langt i år, sier Kenneth Johansen, leder for offshore i Hagland Shipbrokers til Sysla.

Hagland rapporterer om rater helt opp på 700.000 kroner på norsk side, og 80.000 pund, tilsvarende 911.000 kroner, på britisk side i september. I snitt gir det den sterkeste måneden så langt i år.

– Særlig i midten av måneden var bra. Nå har det falt litt tilbake. Mot slutten av september lå ratene på 250-350.000 kroner, men i begynnelsen av oktober har de ligget på rundt 110-200.000 kroner, sier Johansen.

Lavt tilbud og flaskehalser

Også Seabrokers rapporterer om årsrekorder for ratene i september. Årsaken er et lavt tilbud, og plutselige flaskehalser, sier megler Paul Dear i Seabrokers til Sysla.

– Tilbudet av fartøy i spotmarkedet er relativt lavt nå, det er mange fartøy i opplag. Mange oppdrag er også relativt korte, slik at de ikke kan rettferdiggjøre å ta skipene ut av opplag, sier han.

Hvis det da plutselig kommer mange oppdrag på relativt kort tid, kan det oppstå flaskehalser. Man må derfor passe på å ikke overdrive den positive utviklingen, ettersom prisene kan bevege seg raskt, sier Dear.

– Det var det som skjedde i september. To eller tre rigger skulle flyttes i samme periode. Dermed så vi rater så lavt som 15.000 pund og helt opp i 60.000 pund per dag i samme måned. Situasjonen blir litt som et lotteri for oljeselskap som skal flytte rigger, sier Dear til Sysla.

Dårligere for PSV

For konstruksjonsskip har utviklingen vært litt dårligere. Det vært en del ledige båter, og det har vært litt for dårlig aktivitet i år, sier Johansen.

Også for PSV-er har det gått tregere.

– Det har vært en litt negativ trend i supply, det er ganske mange båter ledig på britisk side. Nå er det bare en ledig på norsk side i dag, men det har vært litt slapt der også. Ratene for PSV ligger vel på rundt 100.000 kroner nå, sier Johansen.

Roligere i vintermånedene

Rystad Energy tror den globale etterspørselen etter ankerhånteringsskip og forsyningsskip nådde bunnen i 2017, og venter en vekst i etterspørselen på rundt 20 prosent frem til 2020. Det meste av denne veksten vil komme i Sør-Amerika, Saudi-Arabia og Asia, tror analysehuset.

Les også: Et krevende år for norsk leverandørnæring

Hagland er litt mer forsiktig i sin spådom, og ser først frem til å bli ferdig med vinteren.

– Jeg tror det går i rett retning. Men det er litt vanskelig å se lyset i enden av tunnelen når vi går inn mot vinteren, da det er mindre prosjekter og ratene går ned.

I fjor tok markedet seg opp igjen allerede i januar for PSV. Hovedregelen er at markedet tar seg opp når det blir bedre vær og vannet ligger flatere, sier Johansen.

Paul Dear i Seabrokers venter omtrent de samme forholdene for ankerhåndteringsskip til neste år som i år.

– Mange eiere har slitt med utnyttelsen, og det vil nok være en utfordring også neste år, selv om markedet kan bli litt bedre, sier han.

Så sent som i juli uttalte Eidesvik-direktør Morten Sundt at rederiet kjempet hver dag for å overleve. I denne episoden av Det vi lever av snakker han om hvordan Equinor har oppført seg gjennom krisen.