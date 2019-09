Havnedirektøren i byen sa torsdag at det vil ta tid å få hevet den russiske tråleren Bukhta Naezdnik, som begynte å brenne onsdag.

– Jeg vil tro at det må komme lektere sørfra og at det vil ta litt tid å få hevet fartøyet, Vi må få ryddet opp så fort som mulig for å hindre utslipp og forurensning, sa havnedirektør Jørn-Even Hanssen til Nordlys.

Fredag morgen brant det fortsatt i tråleren som ligger kantret ved kaia i Breivika. Temperaturen er fortsatt høy og brannmannskapet kommer ikke til i hulrom om bord.

– På et tidspunkt under brannen onsdag ble det målt tusen grader i stålet, sier Johnny Magne Nilsen, som leder arbeidet på stedet, til NRK.

Ett av de første målene er å få losset 200.000 liter olje som er om bord. Det er også 2.700 liter ammoniakk i en tank i tråleren. Så langt har det ikke vært noen lekkasjer fra tanken. Kystverket har lagt ut oljelenser rundt den havarert båten.

Ifølge NRK vil russiske transportmyndigheter etterforske brannen. Representanter fra det russiske rederiet, Murmansk Trawl Fleet, skal ha ankommet Tromsø torsdag kveld.