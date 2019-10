Seismikkselskapet PGS hadde inntekter på 277 millioner dollar i tredje kvartal, tilsvarende rundt 2,5 milliarder kroner. Det er en vesentlig forbedring fra samme periode i fjor, da selskapet hadde inntekter på 163 millioner dollar, eller 1,5 milliarder kroner, med dagens kurs.

Driftsresultatet økte til et overskudd på 50 millioner dollar fra et underskudd på 10 millioner dollar i samme periode i fjor, mens resultat før skatt ble 37,4 millioner dollar, mot et underskudd på 28,6 millioner dollar i fjor. Resultatet er godt over hva analytikerne ventet på forhånd, som ifølge estimater innhentet av Infront Data for TDN Direkt ventet et resultatet før skatt på 14 millioner dollar.

Bedre marked

– Våre kontraktsinntekter mer enn doblet seg fra tredje kvartal 2018 og fortsetter å nyte godt av et marked i bedring. For fullført og sikret arbeid i 2019 ble våre priser i snitt nesten 40 prosent høyere enn i gjennomsnittet for 2018, sier konsernsjef Rune Olav Pedersen i PGS i en pressemelding.

Selskapet brukte majoriteten av kapasiteten i kvartalet på multiklientprosjekter i den nordatlantiske regionen, samt deler av den asiatiske delen av Stillehavet, sier han.

– Tredje kvartal var nok et kvartal med sterk utnyttelse, og vi opplever vesentlig høyere etterspørsel sammenlignet med i fjor, sier Pedersen.

Selskapet er nå sikker på å nå en god utnyttelsesgrad for alle åtte aktive skip gjennom vintersesongen.

Større ordrebok

Selskapet har per utgangen av tredje kvartal en ordrebok på 336 millioner dollar. Ved utgangen av forrige kvartal var ordreboken 300 millioner dollar, og på samme tidspunkt i fjor var størrelsen på ordreboken 144 millioner dollar.

Selskapet venter nå driftsinvesteringer på rundt 60 millioner dollar i 2019. Det er 10 millioner dollar lavere enn forventningen for året ved utgangen av forrige kvartal. Selskapet venter en brutto kontantkostnad for 2019 på 575 millioner dollar , opp fra en forventning på 550 millioner i forrige kvartal.