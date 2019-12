MS «Fridtjof Nansen» er søsterskipet til MS «Roald Amundsen» som ble satt i drift tidligere i år.

I likhet med forgjengeren er det nye skipet hybriddrevet og vil gå i ekspedisjonscruise-trafikk for Hurtigruten.

– Det er bare å gratulere Hurtigruten med et splitter nytt ekspedisjonsskip. Jeg er utrolig stolt og imponert over jobben som er gjort av våre dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere. Det å bygge et så avansert skip er litt av en prestasjon, sier Kjetil Bollestad som er administrerende direktør i Kleven Verft.

I motsetning til «Roald Amundsen», som ble kraftig forsinket fra verftet, er «Fridtjof Nansen» levert så tidlig at Hurtigruten nå har besluttet å tilby flere ekstraseilinger før den planlagte jomfruturen fra Hamburg til norskekysten 1. april.

Høstet erfaring fra søsterskipet

Ifølge Kleven har erfaringene verftet gjorde seg med søsterskipet gitt byggeprosessen store fordeler.

– Siden i sommer har vi hatt utrolig god fremdrift i byggeprosessen. Det er komplekse skip å bygge med mye mer logistikk enn et offshore-skip. Vi lærte mye av å bygge det første skipet, samtidig som vi gjorde en del tiltak internt for å få bedre kontroll på hele gjennomføringen. Det har vært avgjørende for fremdriften av skip nummer to, sier Bollestad videre.

Det nye hurtigruteskipet har plass til 500 gjester, er designet av Kongsberg Maritime og er spesielt bygget for såkalte ekspedisjonscruise.

Skipet kan gå på ren batterikraft, men hovedformålet med batteripakkene er å få ned drivstofforbruket. På den måten kan utslippene reduseres med 20 prosent sammenlignet med andre cruiseskip på samme størrelse, ifølge Kleven.

«Fridtjof Nansen» vil den første tiden ligge til kai ved verftet i Ulsteinvik, før Hurtigruten vil klargjøre skipet til ekstraseilingene i mars, opplyser verftet.