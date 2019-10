Tirsdag fikk DOF støtte fra en gruppe långivere til å utsette en innbetaling, gitt at de tilbyr mer informasjon til långiverne innen sjette november. Selskapet har samtaler med både kreditorer og aksjonærer for å finne en langsiktig løsning.

Så hva er situasjonen for selskapet?

1. Hvordan er det mulig at markedsverdien til DOF ASA er på 298 millioner kroner, når de eier skip som er verdt nesten 19 milliarder kroner?

Det første svaret på dette er gjeld. DOF ASA har som mange andre selskaper i denne sektoren høy gjeld. Selskapet hadde ved utgangen av første halvår en bokført gjeld på 20,4 milliarder kroner.

De har en flåte på 67 skip som stort sett er i arbeid. Disse skipene har en bokført verdi på 19 milliarder kroner. Bokført egenkapital er på 5,6 milliarder kroner. Aksjekursen viser imidlertid at markedet ikke er villig til å betale i nærheten av dette for selskapet. Samlet markedsverdi er tirsdag ettermiddag på under 300 millioner kroner.



Dette kan skyldes flere ting, men det svake markedet for offshoreskip, samt den store usikkerheten rundt gjeldsforhandlingene som foregår nå, er nok viktige faktorer. Dagens aksjonærer kan være redde for at aksjene vil bli utvannet i en fremtidig aksjeutvidelse, slik selskapet også har åpnet for.

2. Hvorfor er situasjonen kritisk for DOF nå?

I tillegg til at markedet for offshore-båter har vært svært svakt de siste årene, har flere banker ønsket å redusere utlånene sine til sektoren. Dette har ført til at DOF har hatt betydelige problemer med å få refinansiert sine banklån.

I første kvartal i år meldte selskapet at de trolig kom til å bryte lånebetingelsene, og ikke klare å betale tilbake eller refinansiere lånene sine, innen kort tid. Måneden etter, i juni i år, fikk selskapet utsatt en innbetaling på 537 millioner kroner frem til utgangen av november.

På bakgrunn av dette har DOF sett behovet for å finne en ny langsiktig finansieringsløsning. For å sikre en “tilfredsstillende finansiering og likviditet” for konsernet har selskapet nå gått i samtaler med både banker, obligasjonseiere og aksjonærer.

3. Er DOF i en særstilling?

DOF er langt fra det eneste offshorerederiet som har problemer. Da oljeprisen raste og oljekrisen begynte sommeren 2014 var offshorerederiene blant de som ble hardest rammet. Oljeselskapene investerte mindre penger på norsk sokkel, og dermed ble det mindre bruk for skip som støtter arbeidet ute i havet.

Mens oppturen for lengst har kommet for oljeselskapene og mange av leverandørene, sliter rederiene fortsatt. Det er fortsatt langt flere skip tilgjengelig enn det er behov for.

Særlig verdt å nevne er kanskje Solstad Offshore, som ifølge siste kvartalsrapport har 30 milliarder kroner i gjeld og negativ egenkapital. Hvert tredje av selskapets skip ligger nå i opplag.

4. Hvorfor selger de ikke bare noen skip?

For å selge et skip, må noen være villige til å kjøpe det. I dagens marked er det få kjøpere av den typen skip DOF eier. Dessuten er de fleste av DOFs skip tross alt i arbeid.

I forlengelsen kan man jo spørre seg om verdien virkelig er så høy som de oppgir. Estimatene på skipsverdiene er det imidlertid ikke selskapet selv som kommer med. Hvert kvartal henter de inn estimerte verdier fra flere meglere, for at flåteverdien skal være så korrekt som mulig.

En del av problemet er også at flåten av ulike type offshore-fartøy er stor. Dette er en konsekvens av at det over mange år ble bygget mange slike skip, samtidig som det er lite stålverdi i å skrape dem.

Det er heller ingen stor kostnad i å legge skipene i opplag sammenlignet med for eksempel en borerigg, og dermed vil rederier heller legge skip i opplag enn å kvitte seg med dem.

5. Hva skjer nå?

For å få rom til å jobbe med en ny finansieringsløsning har selskapet bedt om å få utsatt en obligasjonsinnbetaling med forfall 22. oktober frem til 20. desember. Dette fikk selskapet tirsdag støtte for av en gruppe obligasjonseiere, som tidligere har ment at de ikke har fått nok informasjon til å ta stilling til dette.

Selskapet og gruppen har nå blitt enig om et format for prosessen og diskusjonene fremover. Det inkluderer et rammeverk for deling av informasjon og utnevnelse av rådgivere.

Selskapet må nå kalle inn til et nytt obligasjonseiermøte innen sjette november, der det skal tas stilling til et nytt forslag. Dersom dette forslaget ikke går gjennom må selskapet bla opp 22. november.

DOF jobber samtidig med å få en ny utsettelse på innbetalingen på 537 millioner, som de i juni fikk utsatt til november.

Dersom selskapet ikke kommer til en enighet med partene om nye utsettelser, eller får på plass en langsiktig løsning, vil selskapet havne i mislighold. På grunn av klausuler i låneavtalene kan dette medføre at også annen gjeld blir reklassifisert som kortsiktig og kommer i mislighold. For konsernet DOF ASA omfatter dette til sammen 10,1 milliarder kroner.

