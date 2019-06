Oljetankere angrepet

Situasjonen i Omanbukten utenfor kysten av Iran har tilspisset seg etter at to oljetankere ble angrepet torsdag, en av dem var John Fredriksens supertanker «Front Altair».

Det andre skipet var den japanske tankeren «Kokua Courageous», hvor mannskapet skal ha sett flygende objekter før eksplosjonen om bord.

Detaljene er fortsatt uklare, men USAs utenriksminister Mike Pompeo hevdet torsdag at det var Iran som sto bak angrepene. Landet har vært hardt rammet økonomisk etter at USA i 2018 trakk seg fra atomavtalen og innførte sanksjoner som har rammet landets oljeeksport, skipsfart og banker.

Målet med angrepene skal ha vært å presse opp oljeprisen, som steg fire prosent etter meldingene om angrepene. Kursen på Fredriksens tankrederi steg også med ti prosent på få timer.

Iran er også anklaget for å ha stått bak sabotasjeangrep mot fire skip i samme område i forrige måned deriblant norskeide «Andrea Victory», men iranske myndigheter benekter dette.

Sjefen for rederiet kontrollerer skipet tror oljetankeren med bergensk hjemmehavn var et tilfeldig mål.

– Det er utrolig skremmende at dette kan skje i en av verdens største havner, sier han.

Sjøfartsdirektoratet råder norske skip i region å holde god avstand til iranske farvann.

Flere seiler under norsk flagg

De siste fire årene har det blitt 87 flere skip i Norsk Internasjonalt skipsregister (NIS). I april var 622 skip registrert i NIS.

– Det at vi nå har et register som ikke lekker skip, er et tegn på en vellykket maritim politikk. Dette har vært ett av målene våre i flere år, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Til tross for at pengene fortsatt renner ut av shipping, er GC Rieber med på å bygge opp ett av verdens største seismikkselskap i Bergen. Shearwater eies i fellesskap med familierederiet Rasmussen i Kristiansand og har etter oppkjøpet av Schlumbergers skip i 16 seismikkskip i flåten.

De siste årene har vært svært tunge for GC Rieber-konsernet – spesielt nedturen i oljeindustrien har preget den kapitaltunge shippingdelen av konsernet.

I 2018 var det likevel bedring totalt sett. Hovedeier og daglig leder i eierselskapet, Paul Christian Rieber, er glad for at selskapet er involvert i svært forskjellige bransjer.

– Det er dette som er litt av tenkningen vår, vi skal ha flere ben å stå på, og ikke putte alle eggene i én kurv, sier han.

Svak kronekurs

De siste årene har den norske kronen vært svak sammenlignet mot valutaer som euro og dollar. Hvorfor? Hva betyr det for norske bedrifter? Hvordan har det hjulpet oljeleverandørene gjennom krisen? Og hva kan vi vente framover? Dette er tema i den ferske episoden av podkasten Det vi lever av. Episoden kan du høre her:

Innovasjon i oppdrett

Droner skal gjøre oppdrettsanlegg smartere. Selskapet Seasmart lever av å selge informasjon fra oppdrettsmerder langs kysten som blir samlet inn av undervannsdroner som beveger seg opp og ned og henter informasjon fra hele merden. I 2018 solgte de informasjon for litt over to millioner kroner, forteller gründer Andreas Morland.

Et annet innovativt prosjekt i næringen er visningssenteret «Salmon Eye» som Eide Fjordbruk skal bygge i Hardanger. Fredag kom meldingen om at det flytende visningssenteret formet som et lakseøye får grønt lys, og senteret skal være på plass i løpet av to år.

Slaktebåten «Norwegian Gannet» har de siste månedene skapt debatt om både regler for eksport av fisk og norske arbeidsplasser i oppdrettsnæringen. Bli med om bord i båten som slakter 12.500 fisk i timen, og går rett fra oppdrettsanlegg langs kysten og til det europeiske markedet.

Grønt lys for milliardutbygging

Fredag fikk også Equinor grønt lys for sin utbygging av Gullfaks-feltet i Nordsjøen. Utbyggingen koster 2,2 milliarder kroner og skal bidra til å øke utvinningen fra formasjonene Shetland og Lista, som har vært i produksjon siden 2013.

En annen utbygging som nærmer seg oppstart med stormskritt er Sverdrup-feltet, som nå er 90 prosent ferdigstilt. Denne uken ble det kjent at Subsea 7 sikrer seg den siste storkontrakten for undervannsrørledninger og tilhørende marine operasjoner i andre utbyggingstrinn av feltet. Kontrakten har en verdi på mellom 150 og 300 millioner dollar.

Denne uken ble det også kjent at Neptunes nye rigg «Deepsea Yantai» snart er på vei til Norge. Den splitter nye riggen er bygget ved CIMC Raffle i Yantai i Kina og er spesielt tilpasset krevende forhold.

I Equinor er det for tiden stor uenighet om bemanning og sikkerhet. Sentrale tillitsvalgte mener at selskapets nye ordninger for bemanning og vedlikehold kan true sikkerheten til plattformene. Selv avviser Equinor faren for dårligere sikkerhet, og viser til at de tvert imot kan drive mer effektivt og sikrere. Men i en ny rapport påpeker Petroleumstilsynet at Sleipner A har for få ansatte, og at de som er om bord jobber langt mer enn avtalt. Petroleumstilsynet konkluderer også med at Equinor ikke har sikret «tilstrekkelig bemanning og kompetanse» på Sleipner A-plattformen.

