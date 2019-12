– Folk er kjempefortvilet, og det blir bare verre og verre. Vi får tilbakemeldinger fra våre folk om økt bruk av innleie – ukontrollert innleie, sier forbundsleder Hilde Marit Rysst i Safe til Aftenbladet.

Områdeansvarlig Ommund Stokka i Industri Energi sier følgende:

– Omfanget av denne virksomheten, med alle de nye undervannsfeltene som bygges ut, har ikke blitt mindre enn den var, og her trengs det en opprydding, sier Stokka.

– Mellom to stoler

Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre tar signalene fra oljearbeiderforbundene Industri Energi og Safe alvorlig. Han fortsetter arbeidet med å få til en løsning for at oljearbeidere på fartøy skal underlegges et norsk lovverk.

– Arbeidsmåten på norsk sokkel endrer seg, og de som jobber på fartøy faller altfor ofte mellom to stoler. Enten blir de gående mellom ulike lovverk eller i verste fall faller de utenfor lovverket, sier Støre som mener det er på høy tid med en opprydding i lovforholdene.

Det ene problemet er oljearbeidere som jobber på fartøy hvor arbeidet dreier seg om petroleumsaktivitet, det andre problemet er forholdene for sjøfolk som jobber i norske farvann.

– Her får vi tilbakemeldinger om at det på skip, som går mellom norske havner, er ekstremt lave timelønninger. Norske lønns- og arbeidsvilkår må gjelde i norske farvann og for arbeid på norsk sokkel. Regjeringen har avvist å gå inn i dette, mens andre land har vist at det er mulig å få til og har gjennomført dette, påpeker Støre.

Med det regjeringen har vist til nå, har ikke Støre store forhåpninger om gjennomslag, men han håper i det lengste at nye runder gjør at regjeringen flytter sin posisjon i saken og åpner for endringer på dette feltet.

– Det har blitt sagt at dette er for dyrt å gjennomføre, og det kom tall om flere milliarder i ekstra kostnader. Vi må gå skrittvis fram her og må være pragmatiske i den virkeligheten vi står overfor på sokkelen, men kostnader skal ikke være noe argument for å avvise at folk skal være dekket av norsk lovgiving.

– Nok av rapporter

Ommund Stokka i Industri Energi mener det har vært laget nok rapporter:

– Petroleumstilsynet har laget rapport, det har vært laget en forskningsrapport, som i det store og hele konkluderer med det som er våre bekymringer, det har vært et partssammensatt utvalg, og nå skal det komme en ny maritim melding hvor denne saken ser ut til å bli innbakt, sier Stokka og fortsetter:

– Siden saken var oppe til stortingsbehandling i 2017 (som ikke fikk flertall), har det altså blitt laget en rekke rapporter og utredninger, men det skjer ingenting. Men situasjonen på sokkelen har ikke endret seg, vi står fortsatt overfor de samme utfordringene. Fartøyene er en del av petroleumsvirksomheten, men ikke underlagt petroleumslovgivingen, sier Stokka.

Lover økt trykk i saken

Aftenbladet har vært i kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet for å få ansvarlig minister Anniken Hauglie på banen. Hun svarer ikke på spørsmål, men det gjør statssekretær Vegard Einan:

– Regjeringen vil nå følge opp dette temaet videre i den kommende stortingsmeldingen om den maritime politikken, er Einans beskjed.

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe lover økt trykk på saken på nyåret. Hun er ikke fornøyd med den stadige treneringen og mener det må tas initiativ til et forslag som både gagner oljearbeidere og sjøfolk.

– For å gjøre et forslag spiselig for både oljearbeiderforbundene og sjømannsorganisasjonene, bør det lages et gjennomarbeidet regelverk, basert på arbeidsmiljøloven som er tilpasset oljearbeidere som i dag faller utenfor arbeidsmiljøloven, slik at disse kommer inn med norsk tilsynsmyndighet og norske lønns- og arbeidsvilkår, sier hun.