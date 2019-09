I forrige uke kom flere nyheter om styremedlemmer som trekker seg både i DOF og datterselskapet DOF Subsea, uten at de ga noen forklaring på hvorfor. Selskapet har også vært tilbakeholden med kommentarer.

Så hva er situasjonen i selskapet? Kort fortalt har DOF, som så mange andre offshorerederier, slitt i et vanskelig marked i lengre tid.

Driften har etter forholdene gått bra og selskapet har levert positivt driftsresultat de siste kvartalene. Selskapet har imidlertid lenge hatt mye gjeld og har nå kommet i en vanskelig posisjon overfor kreditorene.

I første kvartal i år oppga DOF Subsea at det hadde vært “veldig vanskelig” å refinansiere eksisterende lån, og “denne nye situasjonen” gjorde at selskapet risikerte å gå i brudd med lånebetingelsene i nær fremtid.

Fakta Forlenge Lukke Historien om Frederik Mohn og First Reserve Fund i DOF I juli 2016 ble Frederik Mohn nest største eier i DOF ASA etter en emisjon der hans investeringsselskap Perestroika kjøpte en million aksjer, tilsvarende rundt 6,9 prosent av aksjene i DOF. I mai året etter kom Mohn inn i styret til DOF. I oktober 2017 eide Frederik Mohn 138,5 millioner aksjer i DOF, som han overførte til styreleder Helge Møgsters selskap Møgster Offshore. Møgster Offshore eide fra før rundt 40 prosent av aksjene i DOF, slik at selskapet etter sammenslåingen hadde 47,4 prosent av aksjene i DOF ASA. Dette selskapet skiftet så navn til Møgster Mohn Offshore AS. I november 2017 annonserte DOF at de ville hente inn 500 millioner kroner i en emisjon, hvorav 400 skulle komme fra Møgster Mohn Offshore AS. I en børsmelding ble det oppgitt at Møgster eide 66,4 prosent og Mohn eier 33,6 prosent av Møgster Mohn Offshore AS. Formålet med emisjonen i DOF var å øke eierandelen datterselskapet i DOF Subsea, fra 51 til 65 prosent. Den andre eieren i DOF Subsea, First Reserve Fund, reduserte sin eierandel fra 49 til 35 prosent. Mandag forrige uke meldte selskapet at Frederik Mohn trekker seg fra styrene i DOF og datterselskapet DOF Subsea. Like etter kom nyheten om at Mohns investeringsselskap Perestroika mister sin finansdirektør Paal V. Minne. Mohn er blant de største eierne i offshorerederiet gjennom sin eierpost på 33,6 prosent i Møgster Mohn Offshore, som igjen kontrollerer børsnoterte DOF med 50,06 prosent. På slutten av forrige uke hadde styreleder og en av grunnleggerne av DOF-konsernet, Helge Møgster, fortsatt ikke hørt noe fra Mohn. – Jeg har ikke fått snakket med ham ennå, jeg tror han er på reise, uttalte Møgster. Onsdag forrige uke kom nyheten om at First Reserve Fund, som eier 35,1 prosent av DOF Subsea, trekker sine tre representanter fra styret i DOF Subsea. – At de trekker seg ut betyr vel at de ikke vil være med videre, konkluderte styreleder Møgster da.

Ledelsen er i dialog med de involverte partene, og i juni fikk selskapet en utsettelse på en gjeldsinnbetaling til utgangen av november. Finansdirektør Hilde Drønen i DOF sier til Sysla at både styret og ledelsen nå jobber med med å finne en langsiktig finansieringsløsning for konsernet.

– Vi arbeider med å finne en løsning så raskt som mulig, sier Drønen.

10,1 milliard kan gå til mislighold

Dersom selskapet ikke finner en løsning, og konsernet ikke klarer å refinansiere gjelden eller betale den ved forfall, vil selskapet være i mislighold av denne gjelden. På grunn av klausuler om kryss-mislighold (cross-default) kan dette igjen medføre at også annen gjeld kommer i mislighold. Tilsammen vil det omfatte 6,9 milliarder for DOF Subsea, og 10,1 milliarder for konsernet DOF ASA.

Selv om selskapet havner i mislighold betyr imidlertid ikke det at de må betale denne summen tilbake med en gang. Men det vil være et tydelig tegn på at forsøkene på å finne en langsiktig finansieringsløsning ikke har ført frem så langt, ifølge personer Sysla har vært i kontakt med. Et mislighold vil også gi mer makt til kreditorene.

For å illustrere kan man se for seg et boliglån der du ikke greier å betale avdraget. Heller enn å kreve at du må betale tilbake hele lånet med en gang, kan banken for eksempel gå med på å utsette noen betalinger eller at nedbetalingstiden forlenges, dersom de tror det i sum vil gi dem mest penger tilbake. For rederier er situasjonen lignende.

Banker rygger unna supplyskip

Noe av problemet for DOF og lignende selskaper er at flere banker har ønsket å redusere eksponeringen sin mot offshoresektoren.

I første kvartal skriver DOF Subsea at “i 2019 har noen banker signalisert tilbakeholdenhet med å finansiere eiendeler innen OSV-industrien, noe som vil redusere konsernets evne til å refinansiere og finansiere eiendeler fremover”. OSV står for Offshore Support Vessel, som altså er offshorefartøy.

Vanskeligheten med å refinansiere gjentas i andrekvartalsrapporten til DOF Subsea.

“I kvartalet møtte gruppen problemer med å få langsiktig finansiering av et skip, og gruppen ble gitt en utsettelse av dette lånet til utgangen av november”, skriver selskapet.

“Ballong” til forfall

Det er en såkalt ballong-betaling på 537 millioner kroner som selskapet har fått utsatt til november. En ballong er en stor innbetaling på slutten av et lån som har en lengre nedbetalingsprofil. Man kan se på det som et slags kjempeavdrag. I stedet for faktisk å betale ned ballongen, er det vanlig at selskapene inngår et nytt lån med en ny ballong. På denne måten kan de skyve gjelden foran seg.

– Det er generelt utfordrende dersom det ikke er mulig å gjøre regulære rullering av ballonger, sier Hilde Drønen, finansdirektør i DOF.

Gjeld på billigsalg

Et tegn på at markedet begynner å bli nervøse for utsiktene til selskapet er prisingen av obligasjonene. DOF Subsea har tre obligasjonslån notert på Oslo Børs, som forfaller i henholdsvis 2020, 2022 og 2023. Obligasjonslånene handles som et verdipapir, der man kjøper retten til å få renteutbetalinger, kalt en kupongrente, samt å få hovedbeløpet tilbake ved forfall. Ettersom renten er mer eller mindre fast kan obligasjonskursen ses på som en indikasjon på hvor sannsynlig investorene tror det er at de får pengene sine tilbake.

Prisen for obligasjonen med forfall 22. mai 2020 har falt fra 100,45 i februar til 82,0 i august. Det vil si at investorene nå kun er villig til å betale 82 kroner for en lovnad om å få 100 kroner tilbake om litt under et år, i tillegg til rentene. For obligasjonen med forfall i 27. november 2023, som sist ble handlet i mai, er investorene kun villig til å betale 78,25 kroner, mot 95 kroner i februar.

Investorene mener altså at risikoen ved å låne penger til DOF Subsea har økt.

Et annet tydelig tegn på bekymring blant investorer er aksjekursen til DOF ASA, som er notert på Oslo Børs. Den har falt fra rundt fem kroner pr aksje i februar til 1,67 kroner per aksje fredag.