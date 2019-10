Det melder rederiet Opilio AS sitt forsikringsselskapet Gard.

Etter at det kom varsel om store utfordringer og forsinkelser i arbeidet med å fjerne vraket, har selskapet nå endelig konkludert. De klarer ikke å fjerne vraket av den havarerte reketråleren før tidligst neste år.

Oppdateringen i saken kommer frem i en pressemelding fra Kystverket.

Det betyr enda en vinter hvor Austevoll-båten må ligge fastfrossen i isøde ved Svalbard.

Les også: – Det er mitt andre hjem. Nå lå den der, som et nediset spøkelsesskip.

Kystverket har allerede pålagt rederiet å fjerne vraket og forsikringsselskapet Gard hyet på vegne av rederiet inn bergingsselskapet SMIT Salvage til å gjøre jobben.

Kystverket skriver at de holder fast ved pålegget om å fjerne vraket, og skal følge opp forsikringsselskapet når de lanserer en ny plan for arbeidet.

På kartet under ser man hvor «Northguider» befant seg da mannskapet mistet kontroll over båten:

Skaden verre enn forventet

Det er uvanlig utfordrende is- og vindforhold i området som «Northguider» ligger i som lå bak forsinkelsene.

Skaden i skroget er mye verre enn det som var forventet, og i tillegg har ikke bergingsmannskapene fått en lang nok sammenhengende periode å arbeid på.

Se video av båten tatt i september i år:

Eierne av vraket vurderer nå andre alternativer for å fjerne vraket, skriver Kystverket.

Ett av dem er å utsette fjerningen til sommeren 2020.

– Hensynet til sikkerhet for utstyr og personell har gjort at de har måtte avbryte operasjonen gjentatte ganger. Kystverket vil selvsagt følge opp pålegget vi har gitt om at vraket skal fjernes, sier Bergstrøm.

Drivstoff og olje ble fjernet

28. desember i fjor mistet reketråleren «Northguider» kontrollen ved Hinlopenstredet på Svalbard og drev på land. Se video lengre nede i saken.

Mannskapet på 14 ble evakuert i en redningsaksjonen som Sysselmannen på Svalbard beskriver som «helt på grensen av det forsvarlige for å berge liv».

Les mer om havariet i faktaboksen under:

Siden den gang har vraket ligget på grunn, fastfrosset i et av verdens mest utilgjengelige og ugjestmilde områder.

– Sysselmannen hadde selvfølgelig helst sett at vraket ble fjernet i år, sier miljøvernsjef hos Sysselmannen, Morten Wedege.

Han er imidlertid glad for at vraket er tømt for diesel og andre forurensningskilder.

Båten ble i starten av året tømt for olje og drivstoff i en omfattende aksjon. Tre turistbåter fra Hurtigruten gikk 200 turer mellom kystvaktskipet KV Svalbard og Northguider.

Hver av de tre småbåtene hadde to tusenliterskanner stroppet fast om bord.

Les mer om hvordan de tømte havaristen for diesel her.