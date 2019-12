«Moderne, fremtidsrettet og maritimt». Det er slik Norled beskriver sitt nye rederiflagg.

– Det er alltid sterke følelser knyttet til et flagg, på samme måte som til en logo, og vi er

glade for at vi gjennom en god og grundig prosess har lykkes med å skape et nytt flagg vi

mener rommer de egenskapene ved Norled som vi ønsker å formidle og som vi er skikkelige stolte av, sier konsernsjef Ingvald Løyning i Norled i en pressemelding.

Norled ble i sommer solgt til nye eiere, av Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD), og siden DSD eier deres gamle flagg, er Norled nødt til å skaffe seg et nytt.

Trøbbel med karibisk øystat

Det gamle flagget, DSDs rederiflagg, har en trøblete historie.

To ganger har Puerto Rico henvendt seg til DSD for å få fjernet rederiflagget som dateres tilbake til 1903.

– Rederiflagget oppstod før Puerto Ricos, opplyser Norleds kommunikasjonsdirektør Marianne Frønsdal til Sysla.

Den første gangen Puerto Rico tok kontakt med DSD, var på 1950 tallet, og andre gang var da en representant fra Puerto Rico på ferie i Norge startet en juridisk prosess for å beskylde DSD for flaggkopi, på 2000-tallet. Ingen av forsøkene gikk gjennom.

– Såvidt meg bekjent har det ikke vært noen flere problemer med flagget, sier Frønsdal.

Det nye flagget er Frønsdal trygg på at ikke ligner noen karibisk øystats flagg.

– Vi jobber fortsatt med registrering, og så langt vi kan se skal det ikke være noen utfordringer, sier hun.

DSDs flagg lignende Puerto Ricos vil imidlertid fortsatt være å se på sjøen, ettersom DSD Shipping og DSD Cargo fremdeles vil benytte det på sine fartøyer.