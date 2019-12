Det kommer frem i en melding fra selskapet onsdag kveld.

Eilertsen trekker seg med umiddelbar virkning fra styret i fergerederiet etter at hovedaksjonær Havila mandag økte eierandelen i selskapet fra 51 til 67 prosent.

Sammen med det amerikanske investeringsfondet Vision Ridge Partners, kontrollerer nå Per Sæviks Havila drøyt 70 prosent av aksjene i Fjord1.

Med det slår Eilertsen følge med Frederik Wilhelm Mohn, nest største aksjonær i selskapet, som trakk seg fra styret tidligere onsdag.

Foruten å ha sittet i Fjord1-styret er Eilertsen blant annet også styremedlem i Axactor og NRC Group, i tillegg til å være nestleder i styret i Pareto Bank.

Mener de har fulgt boken

Hensikten med kjøpet er “å utvikle Fjord1 til et integrert transport- og reiselivsselskap, herunder gjennom en potensiell konsolidering med Havila Kystruten”, heter det i en børsmelding fra Fjord1.

Til Sysla sa Havila-sjef Per Sævik onsdag at det imidlertid ikke er gitt at det blir en sammenslåing av Fjord1 og Havila Kystruten med det første.

– Grunnen til at vi tok med det i meldingen er at aksjonærene skal være klar over at det på et eller annet tidspunkt kan bli en problemstilling. Men det er ikke gitt at det blir en sammenslåing. Kanskje det blir mer at man lager en struktur der begge er under felles eierskap, sa Sævik til Sysla.

Mohn skal ha reagert på at Sævik tok kontroll over selskapet uten å informere sine medaksjonærer på forhånd. Etter styreavgangen uttalte Mohn kort at “alle aksjonærer må likebehandles”.

Per Sævik mener imidlertid ikke de har gjort noe galt i forbindelse med kjøpet.

– Jeg ser kommentaren, og det er hans rett å mene det. Så mener vi at vi har fulgt boken i forhold til å gå ut med et tilbud til alle, sier Sævik og sikter til at Havila tilbød å kjøpe aksjer fra samtlige aksjonærer til en pris som landet på 45 kroner pr aksje.