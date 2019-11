Det varsles i en pressemelding fra Mirjam Ydstebø, nestleder i Rogaland KrF og styreleder på skoleskipet.

Hybridprosjektet er et svar på regjeringens satsing på grønn skipsfart og bidrar til at den maritime utdanningen er tilpasset en ny teknologisk virkelighet, heter det.

Fakta Forlenge Lukke Skoleskipet «Gann» er en privatskole med utvidet kristen formålsparagraf som tilbyr en unik videregående utdanning innenfor maritime fag. Elevene kommer fra hele landet. De bor om bord i skipet og får erfaring med hvordan livet på sjøen er. Store deler av praksisen foregår på båten. Elevene går vakter, står til rors og har maskinvakt, samt får innsikt i og erfaring med hva det innebærer å drifte et skip. Erfaringsmessig får alle Gann-elevene læreplass. Kilde: Mirjam Ydstebø, nestleder i Rogaland KrF og styreleder på Gann.

– Dette gjør at skoleskipet blir mer miljøvennlig og får et grønnere avtrykk. Utslippene går ned og samtidig blir elevene på skoleskipet «Gann» kjent med ny teknologi, uttaler leder av Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde.

Ved ombygging og «hybridisering» vil skoleskipet fortsette å utdanne morgendagens driftspersonell innen maritim næring, uttaler Ydstebø.

Hør podkast om hvordan Norge skal halvere utslipp fra innenriks skipsfart:

– Utdanner morgendagens sjøfolk

Skoleskipet er en del av løsningen når ny teknologi og kompetanse skal tas i bruk og utvikles til havs, heter det.

– Norge trenger 100.000 nye fagarbeidere innen 2030. Da er det viktig med et variert studietilbud som kommer elevene, næringslivet og samfunnet til gode. I tillegg til at vi trenger flere fagarbeidere og sjøfolk, trenger vi også at de vi utdanner, har riktig og oppdatert kompetanse. Skoleskipet utdanner morgendagens sjøfolk. Da skal de også være attraktive for det maritime næringslivet, sier Terje Hetland i Rogaland Høyre.

