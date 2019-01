Salgssummen er 100 millioner amerikanske dollar – i overkant av 852 millioner norske kroner etter dagens vekslingskurs.

Kjøperen, som overtar skipet i april, er Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (“JOGMEC”), et organ som sorterer under det japanske økonomi, handels og industridepartementet.

PGS mottar 75 millioner dollar ved overtagelse, og resten i 2020, skriver selskapet i en børsmelding.

Salget har vært ventet siden november i fjor.

Flytende strykejern

Ramform Sterling ble levert sommeren 2009, som byggenummer 710 fra det som da het STX Norway Offshore Langsten.

Kontraktsverdien skal ha vært 580 millioner kroner – nærmere det dobbelte inkludert seismikkutstyret.

Ramform Sterling er søsterskip av Ramform Sovereign, og tilhører S-klassen. Det er 3. generasjon Ramform, som designet til Roar Ramde heter og PGS har patent på.

Ramform-båtene kjennetegnes ved den karakteristiske strykejernsformen på båtene, med svært bred hekk.

Lengden på dette skipet er 102 meter, mens bredden er 40 meter.

Streamere følger ikke med

Tredje generasjon Ramform ble forlenget med 16 meter sammenlignet med generasjonen før, ifølge Skipsrevyen.

Klassebetegnelsen på skipet er DNV +1A1 BIS Clean E0 HELDK Ice(C) RP TMON

Ramform Sterling har blitt omtalt som verdens største flytende objekt, da det med alle 22 streamerkabler ute kan dekke et område på 8000 ganger 1500 meter.

I 2015 meldte PGS at de ville oppgradere skipet med såkalte Geostreamer.

Streamere er ikke med på kjøpet når skipet nå selges. Salget er ikke ventet å ha noen særlig finansiell effekt.

Tar Ramform Vanguard ut av opplag

Den siste kontrakten fartøyet jobbet på var et nytt 3D-multiklient-prosjekt øst i Canada, som seismikkselskapene Petroleum Geo-Services (PGS) og TGS Nopec Geophysical gjorde sammen.

I en tidligere børsmelding har det norske selskapet PGS meldt at de vil ta inn igjen Ramform Vanguard i drift for å erstatte Ramform Sterling.

Vanguard ble lagt i opplag i etter sommeren 2017.

På videoen under ser du et nyere Ramform-skip – Titan fra 2013. Skipet er verdens bredeste – 70 meter bredt.