Det kommer frem i en børsmelding onsdag.

Ifølge DN, reagerer Mohn på at hovedeier Per Sævik tok kontroll over fergererediet på én kveld denne uken, uten å varsle andre eiere.

Mandag denne uken la Sævik inn et bud på en stor del av aksjene, og fikk i løpet av kvelden full kontroll i selskapet.

Sævik-kontrollerte Havila er hovedeier av Fjord1 og ville kjøpe seg opp fra 51 til 67 prosent, og dermed sikre seg kontroll over fergeselskapet.

Samtidig åpnet Sævik for å slå sammen Fjord1 med det kriserammede rederiet Havila Kystruten.

Det amerikanske investeringsfondet Vision Ridge Partners kom samtidig inn som storeier inn i Fjord1, ved å stille opp med finansieringen til Havilas aksjekjøp.

Sammen eier de to selskapene nå drøyt 70 prosent av aksjene i Fjord1.

– Hensikten til partene er å utvikle Fjord1 til et integrert transport- og reiselivsselskap, herunder gjennom en potensiell konsolidering med Havila Kystruten, skrev Fjord1 i meldingen som ble sendt ut mandag.

Nest største eier

Mohn har vært nest største eier i Fjord1 med 7,8 prosent av aksjene siden selskapet ble privatisert i 2017.

Tirsdag ville ikke Mohn si til DN om han hadde solgt seg ned i Fjord1. Hovedeieren Havila hadde tilbudt å kjøpe en stor andel aksjer for 45 kroner per aksje.

Onsdag sier Mohn i en kort kommentar til DN:

– Perestroika selger ikke sin aksjepost i Fjord1 til 45 kroner per aksje, da de reelle verdiene ligger langt høyere.

På spørsmål om styreavgangen har sammenheng med at Sævik tok kontroll, og ikke informerte sine medaksjonærer, sier Mohn kort:

– Alle aksjonærer må likebehandles.

Tidligere i høst kom nyheten om at Mohn trakk seg fra styret i DOF og DOF Subsea med umiddelbar virkning. Nå har altså Mohn gått ut av nok et styre.

DNB solgt aksjer

Verdipapirfondet DNB Norge er den tredje største eieren i Fjord1, med en eierpost på 5,53 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende 6,38 prosent, ifølge selskapets nettsider.

DNB opplyser til Sysla at de har solgt 4,2 millioner aksjer til Havila de siste dagene. DNB hadde ikke gitt sin tilslutning til planene på forhånd.

Forvalter Odd Einar Lillebostad sier til DN at fondets «opprinnelige motivasjon for å kjøpe Fjord1 aksjer var basert på utsiktene for fergevirksomheten, ikke for et integrert transport- og reiselivsselskap».

– Veldig positivt for Fjord1

Vegard Sævik, som er styreleder i Fjord1 og sønn til Per Sævik, sier til Sysla at styret ble informert om at Mohn ville trekke seg onsdag morgen.

– Vi tar det til etterretning. Det er ikke så mye annet å si enn det som allerede står i børsmeldingen. Han reagerer på oppkjøpet som skjedde tidligere i uken, sier han.

Styret i Fjord1 vil umiddelbart gå i gang med prosessen med å finne et nytt styremedlem.

– Men det vil nok ikke være på plass på denne siden av nyttår, sier Sævik.

Til DN sier Fjord1s konsernsjef Dagfinn Neteland at han ble tatt på sengen av meldingen. Til Sysla sier han imidlertid at han ikke ble overrasket over over oppkjøpet.

– Det er feil å si at det kom uventet. Samtidig har ikke jeg hatt noen idé om hvordan strukturen i selskapet skulle se ut. Jeg var ikke en del av dialogen mellom aksjonærene, og det er heller ikke min plass. Dette er ikke noe jeg anser som problematisk, sier Neteland til Sysla.

Han mener omstruktureringen er positivt for fergeselskapet.

– På sikt ser vi at reiselivssegmentet kan gi oss spennende muligheter. Vi har jo jobbet litt mot Havila Kystruten og er i samme segment, sier Neteland.

Han vil ikke spekulere i om oppkjøpet vil resultere i en sammenslåing, men sier det ikke er noe han utelukker.

Kansellerte kystruteskip

I fjor ble det klart at Havila Kystruten skal sette inn fire skip på ruten mellom Bergen og Kirkenes fra 1. januar 2021. Skipene skal gå i konkurranse med Hurtigruten på strekningen.

Men i høst har byggingen av to av skipene som skal trafikkere kyststrekningen endt i et mareritt for Havila Kystruten.

Skipene skulle leveres fra det spanske verftet Barreras, men siden august har arbeidet med de to skipene stoppet helt opp, som følge av at Barreras har slitt med store økonomiske problemer.

Havila har krevd 400 millioner kroner i erstatning fra det spanske verftet.

Administrerende direktør i Havila Kystruten, Arild Myrvoll, har tidligere sagt til Sysla at det kan bli aktuelt å starte helt på nytt, og at rederiet vil benytte erstatningsskip i oppstartsperioden.

For Fjord1 har 2019 vært preget av inntektsfall, som ifølge fergeselskapet skyldes høye investeringer i nybygg, ombygging, kaier og infrastruktur.

De siste årene har også Fjord1 tapt flere store fergsamband, og 1. januar i år ble blant annet den trafikktunge fergeruten Halhjem-Sandvikvåg langs E39 i Hordaland avviklet til fordel for Torghatten.

I siste resultatrapport skriver selskapet at de forventer at omsetningen vil øke til neste år når nye kontrakter starter opp 1. januar 2020, og forventer at driftsinntektene vil øke med 10–15 prosent i 2020.