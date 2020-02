Markedet for offshorebåter som plattformskip (PSV) og ankerhåndteringsskip (AHTS) har sakte men sikkert tatt seg opp de siste årene, og mange båter har kommet ut av opplag.

Mens det i 2017 var 120 plattformskip i opplag i Nordsjømarkedet, er tallet i dag 35, ifølge Seabrokers.

For ankerhåndteringsskip er situasjonen den samme, med 42 slike skip i opplag i dag. Westshore har noe lavere tall, med henholdsvis 32 og 33 skip i opplag.

Spørsmålet er om disse båtene noen gang vil jobbe i offshorenæringen igjen.

For små og for gamle

Dersom en båt skal tas ut av opplag må den gjerne fikses litt opp og få en ny klassifisering. For at det skal lønne seg må det være utsikter til kontrakter som kan rettferdiggjøre denne kostnaden.

Kenneth Rogne Johansen i Hagland Shipbrokers har liten tro på båtene som fortsatt ligger i opplag.

– Det som ligger igjen er mye dårlig. Det er for lite, det er gammelt, og dyrt å få ut. Ikke alt, men neste alt, sier Johansen.

Det er de store plattformskipene det er etterspørsel etter, forklarer Johansen.

Et plattformskip regnes som lite dersom dekket er mindre enn 900 kvadratmeter. Båter med dekk på under 800 kvadratmeter er veldig vanskelig å omsette, sier Johansen.

For plattformskipene i opplag er snittstørrelsen 720 kvadratmeter.

Heller ikke Inge Moy, analytiker i Westshore, tror det er særlig håp for offshore-skipene som fortsatt ligger i opplag, og antar at markedet kan se bort fra mesteparten av dem.

– Det er begrenset hva som kan komme ut i markedet, både for supply [plattformskip, journ.anm.] og ankerhåndtering. De beste av PSV-ene har blitt tatt ut, mens det er kun 4-5 AHTS-er som er klare kandidater for re-aktivering, sier Moy.

– Markedet blir ikke stramt før de er ute

Jone Sivertsen, assisterende daglig leder ved Seabrokers, er enig i at båtene som fortsatt ligger i opplag er små, og legger til at de gjerne har dårligere spesifikasjoner enn de som er i drift i dag.

Han har imidlertid ikke avskrevet dem helt ennå.

– De er jo i opplag fortsatt fordi de som eier dem, eller har pant i dem, har sett at det er en større sjanse for at den kan få et nytt liv i fart enn for at den må hugges. Så i utgangspunktet ser jeg på alle båtene som kandidater til å komme tilbake i markedet, sier Sivertsen.

Enn så lenge ligger båtene der som et ubenyttet alternativ.

– Markedet blir ikke skikkelig stramt før de kommer ut igjen. Hvis markedet kommer opp, så vil de bli tilbudt, mener Sivertsen.

Kan brukes til havvind og fiske

For rederne som eier båtene står det mellom et knippe alternativer: de kan gjøre båten klar for nye offshoreoppdrag, eller hugge den opp og spare seg opplagskostnadene. Et tredje alternativ er å bygge den om, eller selge den til redere i et annen segment.

Havila Princess ble for eksempel solgt til oppdrettsselskapet Bakkafrost i 2016, for å bli bygget om til avlusingsfartøy. Noen båter har gått til havvind-industrien, noen til akvakultur, mens noen båter har gått til offshoremarkedet andre steder i verden.

– Det finnes alternativ bruk, men de får jo ikke så mye for båtene. Det er ikke betalingsvilje, rett og slett, sier Sivertsen i Seabrokers.