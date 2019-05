Det var i midten av mai at fire skip ble utsatt for sabotasje i Omanbukten.

Oljetankeren «Andrea Victory» med hjemmehavn i Bergen fikk hull i skroget, men sank ikke.

Skadene ble mest sannsynlig forårsaket av en sjømine fra Iran.

Det sier den amerikanske sikkerhetsrådgiveren John Bolton til BBC.

– Ingen tvil

Forrige fredag sa også den amerikanske viseadmiralen Michael Gilday at han var overbevist om at angrepene kunne knyttes til iranske myndigheter.

Ifølge BBC er Bolton er kjent kritiker av det iranske regimet, og han skal ha uttalt at det er helt tydelig Iran som står bak angrepene.

– I Washington er det ingen som tviler på hvem som er ansvarlig for dette. Hvem andre tror dere gjør det? Noen fra Nepal? sier han til BBC.

Abbas Mousavi, som er talsperson for det iranske utenriksdepartementet avviser imidlertid påstanden.

Hull i skroget

«Andrea Victory» er eid av et selskap på Marshalløyene, mens det norske rederiet Champion Tankers AS i Bergen er oppført som driftsselskap. ISM-ansvarlig er Thome Ship Management.

Etter hendelsen opplyste rederiet i en kunngjøring at «en ukjent gjenstand» forårsaket et hull i akterenden av skroget, men at det er verken fare for skadelige utslipp eller at skipet skal synke.

Ifølge Thome Ship Management bisto mannskapet lokale myndigheter i granskningen av hva som kan ha skjedd.

Sjøfartsdirektoratet har bedt norske skip i Omanbukten om å høyne sikkerheten etter sabotasjeangrepet.