– En positiv overraskelse for rederne.

Det kaller skipsmegleren Hagland Shipbrokers markedet for forsyningsskip i Nordsjøen så langt i år.

– Økningen i ratenivået vi så i januar kom som en stor overraskelse på alle, sier Kenneth Johansen, skipsmegler i Hagland, til Sysla.

I løpet av 2019 har både ratene og utnyttelsesgraden for offshorerederiene vært betydelig høyere sammenlignet med fjoråret.

«Nye» båter inn i markedet

De positive signalene har bidratt til å gi rederne bedre grunn til å hente ut skip fra opplag, i tillegg til å hente ut nybygg som har ligget på vent.

– Det er vanskelig å si hvor stor effekt det har hatt på ratenivået, men det har definitivt hatt en effekt, sier Johansen.

De aller fleste rederier som har kunnet hente ut store forsyningsfartøy fra opplag har gjort det, ifølge megleren.

Blant annet har Golden Energy Offshore brakt to skip til markedet, Solstad kom med ett fartøy og «nye» Farstad har tatt i bruk ett skip.

Til tross for at flere skip i markedet naturlig vil gi en lavere spot-pris, så Hagland at forsyningsskip-ratene steg med 42.000 kroner opp til 120.000 kroner i snitt i år.

Tar ikke i mot skambud lengre

Det til tider ekstremt variable ankerhåndteringsmarkedet har også endret seg sterkt denne sesongen.

Johansen forteller at ankermarkedet normalt er vanskeligere å forutse sammenlignet med supply-markedet. En ting har imidlertid megleren bemerket seg.

Til forskjell fra i fjor vil ikke rederne ta i mot de laveste budene. Tommelfingerregelen er nå minimum 100.000 kroner per dag når markedet går tregt, skriver megleren.

Ratene steg hele 80.000 kroner til hele 249.000 kroner per dag for denne typen offshore-skip.

– Det er et kjempeløft, sier Johansen.

Samtidig som det har hjulpet å holde ratene over et minimum samlet sett, har ikke utnyttelsen vært like god.

Hagland melder at det fortsatt ligger store og relativt nye ankerskip i opplag.

Ratene i juli sank

Til tross for normalt høy aktivitet i sommersesongen sank ratene i juli i år. Årsaken ligger blant annet i at ti forsyningsskip kom tilbake til spot-markedet. Skipene hadde assistert et rørleggingsoppdrag for rederiet Allseas.

– Effekten var umiddelbar på ratenivå og utnyttelse, skriver Hagland.

Dagratene sank til 127.000 kroner og sank videre i august til 115.000 kroner. Utnyttelsen var like over 70 prosent i begge månedene, ifølge skipsmegleren.

Spotmarkedet for ankerhåndteringsskip opplevde imidlertid bedre tider i sommermånedene med dagrater helt opp i 600.000 kronersklassen.

Flere skip forlot markedet for lengre jobber i august, noe som førte til en økning i ratene fra 245.000 kroner og en utnyttelse på 62 prosent, til dagrater på i snitt 350.000 kroner og utnyttelse på 75 prosent.

Prisene sank raskt i ukene etterpå, og lå i uke 35 på rundt 250.000 kroner.