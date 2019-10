Bedrifter skulle da sørge for at de ansatte hadde en pensjonsordning, og arbeidstakere i privat sektor kunne dermed opptjene rettigheter til pensjon utover det som opptjenes i folketrygden.

I saken som gikk i Stavanger tingrett i 17. og 18. september 2019 var det 10 medlemmer fra Sjømannsforbundet som gikk til sak for å gå tilbakebetalt pensjonsinnbetaling fra 1. juli 2006 til 2018 da Rødne tegnet ordning i OTP for sine ansatte.

Da Aftenbladet skrev om saken i august, påpekte Rødne-ansatt Endre Waage at det var litt tilfeldig at det ble oppdaget at Rødne ikke hadde satt av penger til OTP til sine ansatte.

I samme forbindelse gjorde leder Johnny Hansen i Sjømannsforbundet det klart at de Rødne-ansatte har blitt rammet økonomisk og ikke vil få den framtidige pensjonen de har krav på som følge av at penger ikke ble satt av.

Stavanger tingrett legger til grunn i dommen at de ansatte ikke har handlet med tilstrekkelig aktsomhet. Retten mener at de burde selv, eller gjennom sine tillitsvalgte, ha stilt spørsmål om OTP-lovens betydning for egne pensjonsrettigheter.

Ut fra bevisførselen mener retten at Rødne ikke har opptrådt klanderverdig og forsøkt på unndragelse av pensjonspengene.

«Tvert om må det legges til grunn at Rødne var opptatt av likhet i pensjonsutgifter, og dermed trådte feil etter misforståelse av overenskomsten, slik selskapet har hevdet».

Dette var også det Lars A. Rødne, daglig leder i Rødne Trafikk AS, påpekte da Aftenbladet omtalte saken. Han sa at selskapet hadde levd i den tro om at sjømannspensjonen var det riktige for de ansatte og ikke OTP.

Basert på den prosessen som har vært, har Rødne tatt ansvar for vår misforståelse og besluttet å etterbetale OTP for alle ansatte i Rødne Trafikk tilbake til 1. januar 2016, sa Rødne til Aftenbladet.

Rødne regner med at det dreier seg om rundt 1 million årlig i ikke innbetalt OTP fra 2006 til og med 2017.

Ankefristen er satt til 2. november, og saken kommer sannsynligvis opp igjen i rettssystemet i løpet av våren 2020.