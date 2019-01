Tråleren Northguider står på grunn i fjæra litt sør for Kinnvika på Nordaustlandet på Svalbard.

Der har den stått siden fredag, da mannskapet på 14 måtte evakueres med helikopter etter at de mistet kontroll over fartøyet ved Hinlopenstredet.

Bortsett fra en forfrysning og noen brukne ribbein, kom mannskapet fra det uten skader. Båten er det verre med.

– Mannskapet har fortalt at de observerte vann i maskinrommet før de evakuerte. Det er ukjent om det er vanninntrenging også andre steder, sier vakthavende Hans Petter Mortensholm i Kystverket til Sysla.

– Tyder på at den står hardt på grunn

Det er Kystverket som leder operasjonen med å hindre at den drøyt 50 meter lange tråleren forårsaker forurensning i det sårbare området hvor båten står på grunn.

– Båten står på samme sted som den har gjort siden fredag. Det kan tyde på at den står ganske hardt på grunn, sier Mortensholm.

Kystvaktskipet KV Barentshav var den av redningsressursene som var nærmest da havariet var et faktum.

Skipet har imidlertid ikke tilstrekkelige iskapasiteter til å ferdes i området hvor Northguider står på grunn, og snudde etter først å ha satt kursen mot havaristen.

KV Svalbard, som lå ved kai på kystvaktbasen på Sortland, har gode spesifikasjoner for å gå i is. Skipet ble bedt om å seile den drøyt 1200 kilometer lange distansen opp til Hinlopenstredet.

Kan ikke ta seg om bord

Fakta Northguider Opilio AS er heleid av Br. Birkeland AS, som har Austevoll Seafood ASA som største eier, med 51,7 prosent.

Opilio AS eier og driver i tillegg til Northguider båten Northeastern. Båtene driver fiske og ombordproduksjon av snøkrabbe, men har også konsesjon for fiske av reker, ifølge årsregnskapet for 2017.

Ifølge Marsteinen ble Northguider opprinnelig bygget i Danmark i 1988, før BR. Birkeland kjøpte tråleren i 2016 og bygget den om hos Fitjar Mekaniske.

I fjor solgte selskapet totalt 568 tonn snøkrabbe, og gikk med et underskudd på 40,5 millioner kroner.

Natt til i dag var de fremme, men inntil videre får de ikke gjort annet enn observere tråleren, som begynner å bli nediset.

– Det blåser sterk særlig kuling og er mye is i området. De vurderer det ikke som trygt å sette ut lettbåter for å gå om bord, sier Mortensholm.

KV Svalbard har hangar og helikopterdekk, men ikke helikopter om bord, opplyser han.

Ifølge værmeldingen skal det bli et værvindu i morgen, fredag.

– Men de vil ta seg om bord så snart de anser det som forsvarlig.

Kan trenge ekstra fartøy

Fartøyet ligger for øyeblikket stabilt, med slagside på cirka 15 grader.

Om bord i tråleren, som tilhører Austevoll-rederiet Opilio, er det 300.000 liter marin diesel.

– Det er foreløpig ingen tegn til at noe av dette har lekket ut, sier Mortensholm.

KV Svalbard var innom Longyearbyen og hentet personell samt oljelenser og pumper før den gikk videre nordover.

Kystvaktskipet kan dermed samle opp eventuelt søl, men har ikke selv kapasitet til å ta om bord den marine dieselen fra havaristen hvis den skal nødlosses for drivstoff.

Dersom fartøyet skal debunkres, altså at dieselen som er om bord skal tas ut og lagres et annet sted, er det primært to alternativer.

– Det er mulig å komme til med mobile tanker, eller hente opp et annet fartøy. Dette med å identifisere fartøy som kan gjøre jobben er noe skipseieren jobber med nå, sier Mortensholm.

Et slikt fartøy må både ha god tankkapasitet og isklasse.

Skal fjerne trålen

I tillegg til mannskapet på kystvaktskipet, er to representanter fra Kystverket med på operasjonen.

Representanter fra sysselmannen på Svalbard, rederiet, bergingsselskapet Ardent Global og nøkkelpersoner fra besetningen på Northguider er også om bord i KV Svalbard.

Også SARex Svalbard deltar i bergingsoperasjonen med rådgiver Andreas Kjøl fra Sjøsikkerhetsavdelingen i Kystverket, samt nordområdeekspert Knut Espens Solberg, ifølge en pressemelding.

Trålen drev fiske da mannskapet mistet kontrollen over fartøyet. Trålen ligger fortsatt ute, men vil bli forsøkt fjernet av KV Svalbard i løpet av kort tid, opplyser Kystverket.

De opplyser også at det er krevende sambandsforhold rundt havaristen.

Det er ennå uklart hva som var årsaken til havariet. Mortensholm opplyser at Sysselmannens politiavdeling etterforsker saken.