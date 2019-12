Dof Subsea trenger to tredjedels flertall i obligasjonslånene for å banke gjennom planen som skal holde rederiet finansielt flytende de neste årene.

I et av de tre lånene har imidlertid en kreditorgruppe satt seg på bakbeina. Det viser innkallingen til møtet hvor långiverne skal stemme over Dofs plan til gjeldslette, skriver E24.

Denne gruppen «har uttrykt at de ikke støtter forslaget på nåværende tidspunkt», ifølge innkallingen.

Gruppen sitter på over en tredjedel av lånet «DOFSUB 07», som er på 467 millioner kroner. Det betyr at den har nok stemmer til å velte forslaget som Dof la frem torsdag.

Tror Dof-plan går gjennom

E24 har vært i kontakt med flere långivere, men ikke lykkes med å komme i kontakt med obligasjonseiere i den aktuelle kreditorgruppen.

Fondsfinans’ høyrentefond sitter på obligasjoner i alle de tre lånene til Dof Subsea, forteller renteforvalter Erlend Lødemel, som opplyser at fondet trolig vil stemme for planen.

– Jeg tror det er en god mulighet for at dette kan gå gjennom, sier forvalteren om redningsforslaget.

Han får følge av Arne Eidshagen i Forte Kreditt.

– Jeg tror dette er noe som vil falle noenlunde greit på plass, sier forvalteren.

Fondet Eidshagen forvalter sitter på obligasjoner i et av de tre lånene, som har navnet «DOFSUB 08». Han mener Dofs løsning er «balansert og fornuftig».

– Med det bildet vi har i dag vil vi stemme for løsningen, sier forvalteren.

Lødemel mener Dof Subseas problem er de store avdragsbetalingene til bankene, som han mener planen vil løse.

Dof Subseas gjeld var ved utgangen av september på 14,1 milliarder kroner, og rederiet tjener ikke nok penger i et fortsatt tøft offshoremarked til å betjene avdragene.

Problemene oppsto tidligere i år da enkelte av bankene ikke lenger ville refinansiere lånene slik de vanligvis har gjort.

– Det er gode muligheter for å få ned gjeldsgraden over tid, slik som mange analytikere har sett for seg, mener Lødemel.

Ordknapp om motstanden

Dof sliter i likhet med andre offshorerederier fortsatt med etterdønningene etter oljekrisen, som har etterlatt et marked med overkapasitet og rederiene med tyngende gjeldsberg.

Torsdag la rederiet frem en plan som skal sørge for ny kapital, utsettelse av forfall på obligasjonsgjeld og reduserte avdrag på bankgjeld.

For å gjennomføre planen må Dof få aksept fra både banker, obligasjonseiere og aksjonærer.

Selskapet venter å nå en avtale med bankene, mens den største aksjonæren, Møgster-familiens selskap Laco, vil skyte inn ny kapital.

I de to andre obligasjonslånene har selskapet så langt fått støtte fra 62 og 47 prosent av eierne, men ikke mer enn ni prosent i DOFSUB 07-lånet.

Selskapet har vært i samtaler med flere kreditorgrupper, men finansdirektør Hilde Drønen i morselskapet Dof er ordknapp på spørsmål om hvorfor den ene ikke vil støtte forslaget og hva det betyr for redningsplanen.

Hvem som sitter i denne gruppen er ikke offentlig kjent, og heller ikke årsaken til at den ikke vil støtte løsningen som er lagt på bordet.

– Jeg har ikke noen kommentarer utover det som er informert i børsmeldinger og kvartalsrapporten, sier Drønen.

