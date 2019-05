Fjord 1 melder om et resultat etter skatt på 14,4 millioner kroner i første kvartal.

Det er et kraftig fall sammenlignet med samme periode i fjor hvor fergeselskapet fikk et resultat etter skatt på 106,7 millioner kroner.

Resultat før skatt ble 18,5 millioner kroner, ned fra 1385, millioner kroner i fjor.

Driftsresultatet ble 56,7 millioner kroner, mot 147,4 millioner kroner i første kvartal 2018.

Driftsinntektene (omsetning) beløp seg til 640,3 millioner kroner, mot 719,8 millioner kroner i fjor.

Ifølge fergeselskapet ble omsetningen redusert med 11 prosent som følge av endring i kontraktssammensetningen fra nyttår.

Fra 1. januar overtok fergeselskapet Torghatten Nord driften av fergesambandet Halhjem-Sandvikvåg langs E39 i Hordaland.

Overtakelsen fra Fjord 1 har ikke gått knirkefritt. Allerede i oktober i fjor meldte Sysla om de første leveringsforsinkelsene av de fem gasselektriske hybridfergene (LNG) som skal betjene biler og passasjerer på strekningen.

Torghatten må derfor leie inn reserveferger, men heller ikke det går som planlagt. Siden Torghatten overtok fergesambandet har det vært propelltrøbbel, grunnstøting og forsinkede ferger.

Fjord 1 avsluttet også sambandet Flakk-Rørvik i Trøndelag.

Fergeselskapet trekker også frem oppstartskostnader knyttet til nye samband i kvartalsrapporten. Selskapet hadde oppstart av nye kontrakter på strekningene Hareid-Sulesund, Brekstad-Valset, Arsvågen-Mortavika, Daløy-Haldorneset.

Turistsegmentet hadde også lav inntjening, og fikk i løpet av årets tre første måneder et driftsresultat på minus 10 millioner kroner, mot minus to millioner første kvartal i fjor.

Like før jul meldte selskapet at de ønsker å satse mer på reiseliv, og at de går sammen med VY, tidligere NSB, om et felles reiselivsselskap for markedsføring, distribusjon og pakketering av reiser. De to selskapene eier 50 prosent hver i reiselivsselskapet.

I kvartalsrapporten omtaler Fjord 1 2019 som et overgangsår, med forberedelse til oppstart av nye kontrakter i 2020, og stor aktivitet med levering av ombygging av fartøy.

Fra 1. januar 2020 har selskapet oppstart av 4 store kontrakter, hvor 9 nye samband inngår i tillegg til eksisterende samband.