I fjor sommer ble det kjent at Kongsberg Gruppen skulle kjøpe Rolls-Royce Commercial Marine.

Nå er det klart at oppkjøpet medfører en betydelig nedbemanning, ifølge E24.

– Vi holder i dag og i tiden fremover town hall-møter i organisasjonen og vi vil på redusere antallet fulltidsansatte med 260 på nåværende tidspunkt, sa finansdirektør Lise E. Haugan da hun la fra konsernets tall for første kvartal, ifølge avisen.

Skal spare 200 mill. årlig

Diverse tiltak skal gjennomføres for å sikre årlige besparelser på rundt 200 millioner kroner. Innen 2022 skal besparelsene være på 500 millioner per år.

20 kontorer skal legges ned, og Vung Tau-anlegget i Vietnam blir solgt.

– Vi er allerede i gang med å ta ut synergier. Målet er ambisiøst, men lønnsomhet på kort sikt er vår beste strategi på lang sikt. Tiltakene er helt nødvendige for å skape lønnsomhet i dagens marked, bygge bro til fremtiden, sikre bærekraftig vekst og arbeidsplasser. Vår ambisjon er å være den ledende aktøren innen leveranser til den maritime industrien fremover, sier konsernsjef Geir Håøy.

Innovasjonspark

Samtidig varsler Kongsberg Maritime at de gjør avdelingen i Brattvåg på Sunnmøre om til en innovasjonspark. Her skal det deles på bygg og utstyr, og både partnere av Kongsberg Maritime og andre kan flytte inn.

– Vi har for mye plass og for lav utnyttelse av maskinparken, sier kommunikasjonssjef Anette Bonnevie Wollebæk til Nett.no.

Nedbemanningen kommer i kjølvannet at tidligere nedbemanninger i både Kongsberg Maritime og Rolls-Royce Marine som ble gjennomført etter at oljebremsen traff for fullt.