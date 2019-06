Her kjører lastebåten feil under broen

BT traff kapteinen på «Framfjord» i Steinestø torsdag morgen. Mannen, som ikke ønsker å oppgi navnet sitt, forteller at han hørte et smell da båten var ved Nordhordlandsbrua.

Kapteinen ønsker ikke å si noe om hva som skjedde på broen på lastebåten da uhellet skjedde. Han viser videre til politiet.

En annen person om bord forteller at han var under dekk da båten traff Nordhordlandsbrua. Også han forteller om et kraftig smell.

Daglig leder Roy Fonnes i rederiet Fonnes Shipping sier at situasjonen er under kontroll.

– Det var syv personer om bord. Ingen av dem er kommet til skade.

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 2.56 natt til torsdag. Det var syv personer om bord i den 80 meter lange båten, men ingen skal ha kommet til skade i sammenstøtet.

– Båten har gått på siden av seilingsleden, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt.

Uskadet bro

Det er tilsynelatende ingen skader på Nordhordlandsbrua.

– E39 som går over, er ikke stengt, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til NTB.

Klokken 04.12 hadde båten kommet seg løs på egen hånd.

Der seilingsleden under Nordhordlandsbrua går, er det om lag 30 meter høyt, men ifølge operasjonslederen er det ikke der bulkskipet befant seg da sammenstøtet med broen skjedde.

POLITI: Her er politiet på broen i morgentimene ved 05-tiden i morges. De foretar formelle avhør om bord. Foto: VEGAR VALDE

– Vi har en politipatrulje på stedet. De undersøker hva som er skjedd og snakker med mannskapet om bord, sa operasjonslederen ved 06-tiden i morges.

Våknet av et smell

Klokken 06.44 drev politiet fortsatt med formelle avhør av besetningen.

Skader på lastebåten

Båten gikk i 05-tiden inn til Steinestø. Der kan en se en rekke skader på lastebåten. Deler av styrehuset er knust, en mast er trykket ned og en gravemaskin på dekk er veltet og har fått hard medfart.

– Vi har folk om bord og snakker med besetningen. Så langt er det ikke kommet frem noen klar årsak til det som har skjedd, sier Algrøy til BT.

Kapteinen og styrmannen på lastebåten er norske. Det er ikke mistanke om promille. Statens vegvesen hadde i natt folk ute for å se på broen. Da så det ut som kosmetiske skader. Skal se på broen – Nå sender vi ut spesialister for å se grundig på dette. Om det var konstruksjonsforskyvinger eller andre skader var vanskelig å se i natt, sier trafikkoperatør John Andreas Omdal ved Vegtrafikksentralen. Klokken 04.20 meldte brannvesenet om at det ikke er noen større oljelekkasje fra båten. Ørjan Hatlestad er blant flere lastebilsjåfører som står på kaien og venter på å transportere sand fra en annen båt som ligger ved kai på Steinestø. – Disse skipene kommer jevnlig med sand til Steinestø. Vi frakter lasten videre til Norbetong på Flatøy, sier Hatlestad. Lastebilsjåføren fikk vite om hendelsen tidlig torsdag morgen. – Det er utrolig rart at det skal gå an å bomme på åpningen i Nordhordlandsbrua. Med det utstyret som finnes i dag burde noe slikt være umulig. Etter Harald Ingstad er det imidlertid ingen ting som forundrer på sjøen, sier Hatlestad. Nordhordlandsbrua består av en 1246 meter lang flytebro i stål og en 346 meter lang bro med hovedspenn på 172 meter. Total lengde på broanlegget er 1.610 meter.