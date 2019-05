Ulsteinvik-rederiet Island Offshore fikk i oktober i fjor en treårskontrakt med Equinor, med to årlige opsjoner, for forsyningsfartøyet Island Clipper.

Skipet skal blant annet fungere som boligfartøy for inntil 60 personer ved vedlikehold på Equinor-installasjoner.

I tillegg til en såkalt walk-to-work gangvei er fartøyet nå blitt tilrettelagt for landstrøm. Island Clipper er også det første fartøyet til rederiet som får en batteripakke om bord.

Sommeren for to år siden hanket Equinor inn syv forsyningsfartøy på lengre kontrakter, og krevde batteri på alle.

– Det var krav fra Equinor denne gangen også, men vi hadde allerede iverksatt prosessen, sa Håvard Ulstein, sjef for Island Offshore til Sysla da de meldte om Equinor-kontrakten.

Sparer 2000 tonn CO2-utslipp i året

Det er Høglund Power Solutions som har levert batterisystemet til «Island Clipper».

– Hybridiseringen av Island Clipper var del av en større ombygging som gjorde at installasjonsperioden ble noe lengre, men båten var på prøvetur fire dager etter batteriene kom om bord, tuning og testing ble også unnagjort på fire dager, skriver Høglund i en melding.

Skulle du ønske at noen oppsummerte batteribruk på norske skip i løpet av den tiden det tar å spise lunsj? Da må du få med deg denne episoden av Sysla-podkasten Det vi lever av:

Batteriene er plassert i et dekkshus på fundamenter over hoveddekket, som skal spare båten for dekksareal.

Ifølge selskapet vil installasjonen av batterisystemet gi en årlig drivstoffbesparelse på opp mot 700.000 liter diesel. Dette tilsvarer omtrent 2000 tonn CO2 i sparte utslipp, ifølge Høglund Power Solutions.

Ved at skipet har mulighet for landstrøm kan det skru av dieselgeneratorene når skipet ligger til kai. Dette skal spare miljøet rundt båten ved at det blir mindre partikkelutslipp, støy og klimagassutslipp.

– Det handler om å skape modeller som gjør klimautfordringene om til kommersielle muligheter som er lønnsom for alle parter. Dette er svært inspirerende å jobbe med, sier Krohn Dale.

Forsvarte investeringen

Både Enova og NOx-fondet gir støtte til batteripakker på offshore-skip. Ulstein sa til Sysla i slutten av oktober i fjor at de vil søke om støtte der det er mulig, men at ratene i kontrakten forsvarer investeringen alene.

Med en battericontainer på dekk kan forsyningsskip kutte drivstofforbruket med inntil 20 prosent, viser tallene fra dem som har gjort dette tidligere.

Driftsdirektøren i Solstad Offshore har tidligere sagt til Sysla at en ferdig installert battericontainer kan koste et sted mellom 10 og 15 millioner kroner.