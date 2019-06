– De mistenkelige handlingene mot tankskipene ser ut til å komplettere de økonomiske sanksjonene mot Iran, sett i lys av at USA ikke har oppnådd noen resultater som følge av sanksjonene, sa Ali Larijani til de folkevalgte søndag, ifølge det statlige nyhetsbyrået IRNA.

Han viser til presedens «under andre verdenskrig, da amerikanerne angrep sine egne skip nær Japan for å etablere en unnskyldning for fiendtligheter».

Iran og USA har vært i konflikt siden president Donald Trump trakk USA fra atomavtalen i mai i fjor. Avtalen ble inngått i 2015 mellom Iran, USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. De øvrige landene bak avtalen har i ettertid forsøkt å redde den, så langt med lite hell.

Seks tankskip

Iran varslet nylig opptrapping av urananrikingen, som motsvar til at USA innførte sanksjoner mot Teheran. Sanksjonene rammer særlig bank- og oljesektorene i Iran. USA har også utvidet sin militære tilstedeværelse i Golfen.

I mai ble fire tankskip i Omanbukta utsatt for det som omtales som sabotasje. USA og deres allierte land i regionen rettet pekefingeren mot Iran.

Torsdag ble det japanskeide tankskipet Kokuka Courageous og Frontline-tankskipet Front Altair rammet av eksplosjoner idet de seilte over Omanbukta. USA var raskt ute med å anklage Iran for å stå bak.

Eksplosjoner og brann

Japans statsminister Shinzo Abe var samtidig i Teheran der han møtte Irans øverste leder Ali Khamenei. Håpet var å dempe spenningen mellom Iran og USA, ettersom Japan er alliert med USA og samtidig har vennskapelige bånd til Iran. Abe tilbød seg å fungere som mellommann i eventuelle forhandlinger.

Mens Abe satt i møte, kom meldingene om at det japanske skipet og det John Fredriksen-eide Frontline-skipet, var blitt rammet av eksplosjoner som utløste brann. Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif betegnet tidspunktet som «mistenkelig».

Hendelsene skjedde i iransk farvann. Det oppsto kortvarig brann på det japanske skipet. Frontline-skipet ble utsatt for en omfattende brann som ble slukket først dagen etter. Besetningen ble evakuert og satt i land i Iran.

Lørdag ankom mannskapet Dubai med fly. Kokuka Courageous kunne seile videre for egen maskin. Front Altair ble tatt under slep og var søndag like utenfor kysten av Emiratene, der Frontline ventet på land med eksperter som skulle inspisere skadene.

USA anklager Iran

Både president Donald Trump, utenriksminister Mike Pompeo og Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton har de siste dagene rettet pekefingeren mot Iran.

– USAs vurdering er at Iran er ansvarlig for disse angrepene, sa Pompeo torsdag.

– Dette bygger på etterretning, på våpnene som ble benyttet, på hvilken ekspertise som trengs for å gjennomføre en slik operasjon og på tidligere iranske angrep mot skipsfart, sa han.

Krav om etterforskning

Det nærmeste man har kommet bevis så langt, er overvåkingsvideo- og bilder som USA har innhentet og som viser iranske fartøy. USA mener opptakene viser at iranerne fjerner en udetonert mine fra skroget til det japanske skipet.

Zarif mener USAs påstander er grunnløse og mener Washington «umiddelbart fremsatte anklager mot Iran, uten snev av bevis».

Saudi-Arabia og Storbritannia har også stilt seg bak USAs påstander. Norge mener det er for tidlig å slå fast hvem som sto bak. FN tar i likhet med Iran til orde for en uavhengig gransking.