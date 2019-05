I løpet av de neste to årene skal minst seks av Hurtigrutens skip ombygges for å kunne driftes på kombinasjonen batteri, flytende naturgass og biogass.

Sistnevnte skal produseres av avfall fra skogbruk og oppdrettsnæring, og i dag signerte Hurtigruten en 7,5 år lang avtale for levering av biogass fra selskapet Biokraft. Fra og med 2020 skal selskapet levere biogass til det 125 år gamle cruiserederiet, skriver selskapet i en pressemelding.

Først i verden

– Dette er et stort og viktig skritt for Hurtigruten, for Biokraft, for grønne løsninger i global shipping, og ikke minst for miljøet, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten i en melding.

Fyllingen av biogassen skal skje i Trondheim, ikke langt fra Biokrafts anlegg på Skogn i Levanger kommune, hver gang et av Hurtigrutens ombygde skip anløper havnen på vei nordover.

Ifølge Hurtigruten er dette de første cruiseskipene i verden som driftes på biogass.

Konsernsjef Håvard Wollan i Biokraft mener avtalen er et stort steg mot grønn og bærekraftig shipping.

– Det er inspirerende å se at Hurtigruten nok en gang viser at de er verdens grønneste cruiserederi. Med denne avtalen, er Hurtigruten i praksis rederiet som innfører biogass som drivstoff innen shipping, sier Wollan.

De seks skipene som skal bygges om er:

MS Nord-Norge

MS Nordlys

MS Nordkapp

MS Kong Harald

MS Richard With

MS Polarlys

– Banebrytende avtale

Det er den store tilgangen på avfall fra skog og fisk i Norge gir muligheter til å produsere en jevn mengde med drivstoff til blant annet cruiseskip, skriver Hurtigruten.

– Det andre ser på som søppel og problemer, ser vi på som ressurser og løsninger. Mens andre rederier bruker billig, forurensende tungolje, kommer våre skip til å bokstavelig bli drevet av naturen. Biogass er det grønneste drivstoffet innenfor shipping. Så dette var et enkelt valg for oss og en kjempefordel for miljøet. Vi håper flere andre følger etter, sier Skjeldam.

Ifølge selskapet som produserer biogassen er avtalen banebrytende for bransjen.

– Avfall kan på en lønnsom måte forvandles til høykvalitets fornybart drivstoff. Det kan drive busser og lastebiler, og – som Hurtigruten viser – også drive cruiseskip. Fra produksjonen av biogass får vi også store mengder fornybar biogjødsel, et viktig tilskudd til en mer bærekraftig matproduksjon, sier Wollan.

Hurtigruten varslet i slutten av 2018 at de totalt skal investere syv milliarder kroner i grønn teknologi i perioden fra 2017 til 2021. Disse milliardene rommer alt fra batteripakker til sugerør i metall til biogassmaskineri.