Fredag legger Hurtigrutens nye ekspedisjonsskip MS «Roald Amundsen» ut på et 17 dagers cruise til Antarktis og Falklandsøyene fra Chile.

Før cruiset startet ble imidlertid passasjerene på cruiset frastjålet bagasjen sin.

Ifølge kommunikasjonsrådgiver Hanne Taalesen i Hurtigruten var det natt til torsdag lokal tid at en bagasjelastebil på vei fra hotellet til flyplassen i Santiago, Chile, ble stjålet.

Cruiset starter i Santiago i Chile hvor passasjerene først overnatter på hotell og leverer fra seg bagasjen før de flyr videre til Puntas Arenas hvor MS «Roald Amundsen» ligger.

Lastebilen skulle frakte noe av bagasjen tilhørende de totalt 500 passasjerene som skulle på cruise til Antarktis med MS «Roald Amundsen».

– Aldri opplevd lignende

Taalesen opplyser at lastebilen seinere ble funnet, uten de rundt 200 koffertene og bagene som var om bord.

– Jeg vet ikke om noen av de cirka 20 norske passasjerene er frastjålet bagasje, sier Taalesen til BT.

Ifølge Hurtigruten tilhørte lastebilen et lokalt firma som Hurtigruten samarbeider med.

– Firmaet har over 70 års erfaring fra turistbransjen i Chile, og har ifølge dem aldri opplevd noe lignende, uttaler Taalesen.

Ingen gjester involvert

Margrethe Sætersdal fra Bergen har flere venner som deltar på cruiset.

– Jeg fikk melding av mine indiske venner om at bagasjen deres var stjålet etter at bagasjetransporten var blitt kapret av bevæpnede menn. Nå står de uten klær og utstyr, og måtte oppsøke butikker i siste liten for å få med seg nødvendig utstyr til cruiset, sier Sætersdal, som selv deltok på samme cruise for et år siden.

– Ingen gjester var involvert i hendelsen, og heldigvis ble heller ingen av de ansatte i det lokale firmaet skadet. Hurtigruten samarbeider med lokalt politi for å bistå i etterforskningen, skriver Taalesen i en e-post til Sysla.

Ekspedisjonscruise

«Roald Amundsen» er Hurtigrutens nyeste hybriddrevne ekspedisjonsskip og ble døpt i Antarktis tidligere i november.

Ifølge Taalesen går cruiset som planlagt fra Chile fredag.