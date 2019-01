Etter at tråleren Northguider gikk på grunn sør for Kinnvika på Nordaustlandet på Svalbard, hyret rederiet Opilio AS inn verdens største bergingsselskap Ardent Global for å lede bergingsaksjonen.

Nå har de landet på en løsning:

Kystvaktskipet KV Svalbard lastet om bord tre småbåter, 30 tusenliterskanner i plast, pumper og strømledninger og satte kursen fra Longyearbyen til havaristedet i Hinlopenstredet.

200 turer

Onsdag ettermiddag var de i gang med aksjonen, og vaktansvarlig Rune Bergstrøm i Kystverket forklarer hvordan den skal finne sted:

Hver av de tre småbåtene har to tusenliterskanner stroppet fast om bord. Båtene går bort til havaristen, hvor de to kannene fylles med 800 liter diesel hver fra.

Deretter går småbåten bort til KV Svalbard, som pumper drivstoffet om bord i sine egne drivstofftanker.

Ifølge High North News, som har intervjuet NK i Kystvakten, Steve Olsen, har kystvaktskipet på denne måten mulighet til å ta om bord 600.000 liter.

Tråleren Northguider har 320.000 liter diesel om bord, som må losses før båten kan berges, for å unngå forurensning.

Til sammen blir det minst 200 turer frem og tilbake.

Har tømt byen for utstyr

Ifølge Bergstrøm er tømmingen ventet å ta fire dager – såfremt været blir bra.

Det blir det ikke.

– De holder på nå, men må nok avbryte om ikke så lenge. Det er meldt dårlig vær i natt og i morgen.

Bergstrøm sier rederen har fått flydd opp utstyr med et chartret fly fra fastlandet, i tillegg til at de har brukt fraktebåten Nordbjørn til å få inn materiell.

– I tillegg har de tømt byen for det som finnes av pumper og utstyr – det har vært en skikkelig dugnadsinnsats, sier han til Sysla.

Hurtigrutens båter

De som har bidratt med småbåtene, er Hurtigrutens datterselskap, Hurtigruten Svalbard.

– Oppdraget er spennende, og vi er stolte over å være med. Det er en tillitserklæring, sier direktør Tore Magne Hoem til Sysla.

Selskapet leverer turer på øygruppen, og til vanlig brukes båtene av typen Polarcirkel til å frakte turister.

Nå skal tre av båtene, og mannskapet som kjører dem til vanlig, gå i skytteltrafikk mellom en havarert tråler og et kystvaktskip.

– Det er gode arbeidsbåter med veldig god lastekapasitet, sier Hoem.

Isbjørn og drivis

Det var vurdert flere løsninger for å få losset diesel av havaristen. Blant annet var det vurdert å få opp Sysselmannens båt, Polarsyssel, som ligger i vinteropplag på Sunnmøre.

Småbåtløsningen var gjennom nøye evaluering av Kystverket før rederen fikk tommel opp.

– Det er utarbeidet en veldig detaljert sikkerhetsplan, som tar høyde for alt fra vindstyrke til sikt og isbjørnfare, sier Bergstrøm.

Det kan kanskje virke som en enkel måte å gjøre det på, men det er akkurat det som er poenget, sier Bergstrøm.

– Det er denne metoden som er lettest å avbryte dersom det kommer en snøbyge eller det kommer is drivende.

KV Svalbard vil ligge og lyse opp havaristen mens arbeidet pågår, på et av verdens mest avsidesliggende steder.

– Det er viktig at vi har visuell kontakt med alle til enhver tid. Reder har stått veldig på og vi er veldig glade for å ha kystvaktskipet som arbeidsplattform, sier Bergstrøm.

Bergingsselskapet Ardent Global skal ha brukt denne metoden med hell flere ganger tidligere.