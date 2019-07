Mandag ble det kjent at Sjømannsforbundet har varslet Sjøfartsdirektoratet om MS «Roald Amundsens» jomfrutur og det de mener er brudd på NIS-forskriften.

Sjømannsforbundet mente seilasen ville være et klart brudd på bestemmelsene om at NIS-registrerte fartøy skal innom to utenlandske havner for å kunne føre passasjerer mellom norske havner.

I seilingsplanen til cruiset, som starter i Tromsø førstkommende onsdag, står det at NIS-registrerte MS «Roald Amundsen» kun vil anløpe én utenlandsk havn i Hamburg. At fartøy er NIS-registrert innebærer blant annet at rederiene slipper å betale norsk tariff til de ansatte om bord, noe som gir Hurtigruten store besparelser.

Mandag opplyste imidlertid Hurtigruten at de også vil anløpe den tyske havnen Cuxhaven, og dermed seiler i tråd med forskriften.

Anløp bestemt en uke før avreise

Anløpet i Cuxhaven ble først bestemt 25. juni, en drøy uke før cruiset starter.

Sjømannsforbundet mente likevel at Hurtigruten ville bryte forskriften, og at anløpene skal være planlagt og annonsert for å komme inn under NIS-forskriften.

Forbundsleder Johnny Hansen påpekte også at MS «Roald Amundsen» vil ankomme Cuxhaven midt på natten, uten at passasjerene får anledning til å gå i havn, og stilte spørsmål ved hvorvidt dette kan regnes som et gyldig anløp.

– Dette er et dårlig forsøk på å snike seg unna et lovbrudd, sa Hansen til Sysla.

Hurtigruten har vært sterkt uenig i Sjømannsforbundets tolkning.

– Hurtigrutens juridiske vurdering av dette er at vi operer innenfor rammen av gjeldende regelverk på denne seilingen, sa kommunikasjonsrådgiver Hanne Taalesen i Hurtigruten.

Vil ikke stoppe cruiset

Nå har Sjøfartsdirektoratet konkludert med at de ikke vil stoppe jomfruturen.

– Etter dialog med Hurtigruten har det fremkommet at Roald Amundsen skal innom to utenlandske havner på seilasen. Sjøfartsdirektoratet ser derfor ikke grunn til videre oppfølging, uttaler kommunikasjonsrådgiver Marit Nilsen i Sjøfartsdirektoratet til Sysla.

Sjøfartsdirektoratet mener derfor at cruiset er i tråd med forskriften, selv om anløpet i Cuxhaven ikke gir passasjerene mulighet til å gå i havn.

– Hurtigruten planlegger å anløpe Cuxhaven, og da blir det å regne som et anløp, sier Nilsen.

– Seilingen er lovlig

Hurtigruten har hele tiden hevdet at cruiset er i tråd med NIS-forskriften, og påpeker at Sjøfartsdirekoratets avgjørelse bekrefter dette.

– Sjøfartsdirektoratet har konkludert med at seilingen er lovlig slik vi hele veien har sagt, sier Taalesen til Sysla.

Forbundslederen i Sjømannsforbundet mener imidlertid fortsatt at Hurtigruten ikke forholder seg til forskriften.

– Jeg mener fortsatt at forskriften er brutt. Seilingsplanene skal være annonsert, og det er den ikke i dette tilfellet. Hurtigruten prøver å unngå å bli stemplet som lovbrytere ved å plutselig legge inn en ny havn, sier Johnny Hansen etter å ha hørt Sjøfartsdirektoratets konklusjon.

– Dette virker panisk, sier Hansen.

– Håndhever ikke forskriften

Forbundslederen reagerer sterkt på Sjøfartsdirektoratets konklusjon.

– Forskriften som skal beskytte norske kyst fra internasjonal konkurranse er ikke verdt papiret den er skrevet på. Forskriften blir ikke håndhevet, sier han til Sysla.

Han sier det er skammelig av Sjøfartsdirektoratet å akseptere det som skjer.

– Jeg lurer på hvorfor ikke Hurtigruten laget en ny seilingsplan som var i tråd med forskriften. De snudde seg rundt og endret seilingsplanen da de innså at skipet ikke ble ferdig i tide, sier Hansen.

Hanne Taalesen i Hurtigruten sier den opprinnelige planen alltid har vært at «Roald Amundsen» skal innom to utenlandske havner, men at seilingsruten har blitt justert fordi skipet ble forsinket ut fra verftet.