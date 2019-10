Valgkomiteen i DOF foreslår at Hans Olav Lindal velges inn som nytt styremedlem i selskapet. Det går frem av innkallingen til en ekstraordinær generalforsamling i selskapet tirsdag.

Lindal vil ta plassen til Frederik Wilhelm Mohn, som trakk seg fra styret i selskapet i starten av september

Lindal er partner i advokatfirmaet Thommessen, og har tidligere vært president i Norges Rederiforbund. Han har også sittet i styret i flere rederier, slik som Gearbulk, GC Rieber Shipping, G2Ocean, og Norwegian Hull Club.

Setter ned aksjekapitalen

Selskapet foreslår samtidig å sette ned den pålydende verdien på selskapets aksjer på den ekstraordinære generalforsamlingen, fra fem kroner per aksje til en krone per aksje.

Den pålydende verdien er den verdien som står på selve aksjen, og trenger ikke ha noen sammenheng med hva aksjen omsettes for. Men ettersom det etter aksjeloven ikke er tillatt å utstede aksjer til en lavere verdi enn pålydende vil selskapet nå sette ned den pålydende verdien.

Selskapet har åpnet for en aksjeemisjon, der styreleder Helge Møgster garanterer for et innskudd på 200 millioner kroner i ny egenkapital.

DOF-aksjen omsettes tirsdag for en krone per aksje, og selskapet vil altså sette ned den pålydende verdien fra fem til en krone per aksje.