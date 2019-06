Etter over 20 år som konsernsjef i Grieg Star går Camilla Grieg over til å bli styreleder i selskapet fra 1. juli.

Det skriver rederiet i en melding fredag.

Matthew Duke overtar samtidig som ny konsernsjef.

– Jeg har hatt denne stillingen i over 20 år. Jeg ga beskjed til styre for en tid siden at jeg ønsket å fokusere mer på langsiktig overliggende strategi, og samtidig gi plass til nye folk med nye ideer og kompetanse. Jeg ser frem til å kunne jobbe sammen med den nye konsernsjefen og et sterkt lederskap, sier Camilla Grieg i en kommentar.

Matthew Duke kommer fra stillingen som digitaliseringssjef i rederiet. Han startet i Grieg Star i januar 2018, og har jobbet med konkret anvendelse av ny teknologi i selskaper som Odfjell SE og Kongsberg Maritime.

Duke sier han er ydmyk og bæret over å kunne overta rollen som konsernsjef i rederiet.

– Det har aldri vært en mer spennende eller utfordrende tid å lede i vår bransje. Kombinasjonen av ny teknologi og mål for å redusere klimautslipp gir rom for mange nye forretningsmuligheter, samtidig som vi ser at disse endringene kan være disruptive for de shippingselskapene som ikke er i stand til å endre seg, sier Duke.