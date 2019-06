Vinteren 2016 ga GC Rieber Shipping alle de 66 sjøfolkene i deres eget bemanningsselskap, GC Rieber Crewing AS, sparken.

17 av dem gikk til sak mot sin tidligere arbeidsgiver da de mente oppsigelsene var ugyldige.

På tross av at de formelt var ansatt i et datterselskap, mente de at den reelle arbeidsgiveren var GC Rieber Shipping.

De mente også at bemanningsvirksomheten i GC Rieber Crewing i realiteten ble videreført i bemanningsselskapet OSM Marine Crew 2 AS, og at det dermed dreide seg om en virksomhetsoverdragelse.

Hardt rammet av oljenedturen

Sjøfolkene tapte på alle punkter i tingretten, men anket. Nå går saken for Gulating lagmannsrett.

Hansen, som jobbet som forpleiningssjef på GC Rieber Shipping-båtene, har vært i retten hele uken.

– Det er ikke stillingsvern igjen for norske sjøfolk om rederiet kan komme unna med dette, sier han til BT.

Saken dreier seg om hvorvidt bergensrederiet hadde lov til å legge ned sitt eget bemanningsselskap og avskjedige sjøfolkene, for så å leie inn igjen noen av de tidligere ansatte gjennom et bemanningsselskap.

Bakgrunnen for oppsigelsene i 2016 var det økonomiske uføret GC Rieber Shipping havnet i som følge av oljenedturen.

Bergensrederiet ble brutalt rammet, og allerede vinteren 2014 ga konkursen i Reef Subsea rederiet et underskudd på over 200 millioner kroner.

Så kom nådestøtet som følge av konkursen i det bergensbaserte seismikkselskapet Dolphin Geophysics, som hadde leid flere av skipene til rederiet.

Tapte i tingretten

For å få ned kostnadene bestemte rederiledelsen seg for å legge ned sitt eget bemanningsselskap, det heleide datterselskapet GC Rieber Crewing AS, hvor 66 av de 280 sjøfolkene som bemannet båtene var ansatt.

Den beregnede innsparingen ved å legge ned selskapet og si opp sjøfolkene var i størrelsesorden 16–20 millioner kroner pr. år.

Flere av sjøfolkene, blant dem Vidar Hansen, mente de var sagt opp på usaklig grunnlag. De gikk til sak mot sin tidligere arbeidsgiver og krevde erstatning.

I mars i fjor falt dommen i Bergen tingrett, hvor GC Rieber Shipping ble frifunnet på alle punkter.

– Vil ta saken til Høyesterett

Sjøfolkenes advokat, Terje Hernes Pettersen i Sjømannsforbundet, mener saken er prinsipielt svært viktig.

– Vi vil ta saken helt til Høyesterett for å få den prøvd prinsipielt, dersom det blir nødvendig, sier han.

Advokat Trond Hatland i Advokatfirmaet Thommessen AS representerer GC Rieber Shipping i saken.

– Vi viser til tingrettens dom hvor GC Rieber Shipping AS og GC Rieber Crewing AS vant frem fullt ut. Saken står, slik vi ser det, i samme stilling for lagmannsretten. Utover dette ønsker vi ikke å gi ytterligere kommentarer, skriver han i en e-post til BT.