Verftsgruppen Havyard varsler fredag at de på nytt er i brudd med lånebetingelsene.

I forbindelse med ferske prosjektprognoser har det nå blitt konstatert ytterligere tap for to prototype-prosjekt ved Havyard Ship Technology sitt verft i Leirvik, skriver selskapet i en børsmelding.

Det gjeldstyngede selskapet meldte i vår om større tap på de to prototype-prosjektene i Leirvik. I juli opplyste selskapet at det var gjort endringer i eksisterende låneavtaler, hvor selskapet fikk unntak på lånebetingelsene frem til 1. oktober på bakgrunn av tapene for de nevnte prototype-prosjektene.

Fakta Forlenge Lukke Havyard Group Havyard Group maritime teknologiselskap med hovedkontor i Fosnavåg. Konsernet driver med skipsbygging, skipsdesign, sjømat, energi og transport. Hovedkontoret for skipsbygging er ved Leirvik i Sogn og Fjordane, med avdeling i Fosnavåg og Tyrkia. Konsernet har 581 fast ansatte, hvorav 171 er ansatt ved verftet.

Selskapet skulle i tråd med låneavtalene kunne levere minimum 350 millioner kroner i egenkapital og 75 millioner kroner i arbeidskapital fra oktober.

Forsinket levering

Årsaken til de nye tapene skyldes ifølge verftsgruppen «operasjonelle forhold, herunder økt timeforbruk med påfølgende forsinkelser i ferdigstillingen av de nevnte skipene». Nye planlagte leveringstider er satt til november og desember 2019.

Konsekvensene er at selskapet fra og med fjerde kvartal vil være i brudd med lånebetingelsene når det gjelder krav til egenkapital og arbeidskapital, og vil levere et svakere resultat enn tidligere ventet i tredje kvartal.

Havyard opplyser at de er i dialog med långivere for å minimere effekten av bruddene på lånebetingelsene.