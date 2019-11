Det kommer frem i en børsmelding fra Havyard onsdag.

Regnskapsrapporten skulle opprinnelig legges frem 28. oktober.

«Styre og administrasjon har besluttet å bruke all kapasitet og tilgjengelig ressurser til arbeidet med å løse den finansielle situasjonen. Styret har derfor også besluttet at Havyard Group ASA ikke avlegger regnskapsrapportering for Q3 2019», heter det i meldingen.

I brudd med lånebetingelsene

Tidligere denne uken ble det kjent at egenkapitalen i Havyards datterselskap Havyard Ship Technology er tapt.

Selskapet er dermed i brudd med lånebetingelsene og stanser betaling av gjeld.

25. oktober i år varslet også selskapet om brudd på lånebetingelsene for krav til egenkapital og arbeidskapital, som følge av tap på prosjekter under ferdigstillelse hos datterselskapet Havyard Ship Technology (HST).

Etter å ha gjennomgått nye prognoser for skipene HST har under bygging, og en helhetsvurdering av datterselskapets økonomiske stilling, konstaterte styrene i datterselskapet og morselskapet ytterligere tap på prosjektene, opplyste selskapet i meldingen som ble sendt ut mandag.

I onsdagens børsmelding skriver verftsgruppen at arbeidet med å løse de finansielle utfordringene blir videreført i samråd med eksterne rådgivere, og at oppdatert informasjon om nødvendige tiltak vil bli gitt så snart som mulig.