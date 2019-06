GC Rieber fortsetter satsingen på en del av oljebransjen hvor få andre tør satse

Familien Rieber har drevet butikk i Bergen siden 1800-tallet.

Historien om hvordan familien forliste ved Herdla er blitt teaterstykke på DNS, og i år er det 140 år siden Gottlieb Christian Rieber startet et handels- og industriselskap som i aller høyeste grad fortsetter å prege bybildet.

Tunge år

De siste årene har vært svært tunge for konsernet – spesielt nedturen i oljeindustrien har preget den kapitaltunge shippingdelen av konsernet.

I 2018 var det likevel bedring totalt sett. Hovedeier og daglig leder i eierselskapet, Paul Christian Rieber, er glad for at selskapet er involvert i svært forskjellige bransjer.

– Det er dette som er litt av tenkningen vår, vi skal ha flere ben å stå på, og ikke putte alle eggene i én kurv, sier han.

Positiv drift på eiendom

For å begynne med det positive først: Eiendomsselskapet GC Rieber Eiendom har vært med på forvandlingen av Solheimsviken og Marineholmen fra verftsindustri til finans og teknologi.

I tillegg er selskapet involvert i en rekke prosjekter også andre steder i byen.

Eiendomsselskapet omsatte i 2018 for 250 millioner kroner og hadde et resultat før skatt på 36 millioner kroner.

– Vi synes det er spesielt kjekt med satsingen på oppstartsselskaper gjennom blant annet Startuplab som åpnet i DNB-bygget i vår, sier Rieber.

Tjener og taper på olje

Også satsingen på omega-3 olje har hatt et godt år i 2018, med et resultat før skatt på 40 millioner av en omsetning på 300 millioner.

Gjennom selskapet GC Rieber Oils fremstilles den sunne oljen i konsentrert form på en fabrikk i Kristiansund, og selges på fat til produsenter av kapsler over hele verden.

Men all olje har ikke vært ensbetydende med overskudd for GC Rieber i det siste.

De siste årene har vært preget av store tap innen den oljeavhengige shippingvirksomheten deres.

Kjøpte stor flåte

Det børsnoterte shippingselskapet, GC Rieber Shipping, var i mange år motoren i konsernet, men har siden oljeprisfallet i 2014 slitt med resultatene.

Selskapet hadde en stor flåte med seismikkskip som brukes ved oljeleting. Dette er en av de delene av oljeservicenæringen som rammest først når oljeprisen kollapser.

Siden bunnen for et par år siden, har GC Rieber gått sammen med familierederiet Rasmussen i Kristiansand og opprettet et felles seismikkselskap: Shearwater.

Shearwater kjøpte i fjor Schlumbergers seismikkskip, og er nå ett av verdens største rendyrkede seismikkselskap, ifølge Rieber.