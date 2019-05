Fremskyndt elektrifisering av norsk økonomi vil kunne bidra til nesten 210 milliarder kroner i økt verdiskapning frem mot 2040.

Det viser en rapport skrevet av Menon Economics for Energi Norge.

Den spådde verdiskapingen tilsvarer nesten 105.000 årsverk i høyproduktiv leverandørindustri, skriver Menon, som mener at de positive produktivitetsgevinstene vil fordeles på enda flere arbeidstakere.

Blant næringene som kan gjøre det stort innen elektrifisering er norsk maritim industri. I rapporten trekkes det frem at dagens forskning og utvikling rettet mot fremdrift av skip sannsynligvis vil forsterkes med en fremskyndt elektrifisering.

– God butikk for alle involverte

Et av selskapene som kan sko seg på den økte interessen for elektrifisering er det nye selskapet Zinus AS, eid av LOS Gruppen.

– Norge har vært pådriver for elektrifisering i mange år, blant annet gjennom støtteordningene fra Enova, i tillegg til nye strengere miljøkrav. Mange av produktene vi selger i dag er en direkte årsak av nye lover og reguleringer. Vi så verdien av dette og tilpasset oss markedet, sier Ronny Olson, markedssjef i Zinus.

Selskapet selger totalløsninger for landstrømsanlegg til havner i Norge.

Olson mener overgangen til elektrisitet er god butikk for alle involverte, og at det ligger store insentiver for aktørene i Norge og Europa som dytter i riktig retning.

– Havnene tjener penger på strømmen de selger til båtene som ligger til kai, og rederiene sparer på å benytte elektrisitet fremfor dieselgeneratorer, sier Olson.

Også eierne av Zinus kan gjøre god butikk på økt elektrifisering. Selskapet som ble stiftet i april i fjor har allerede levert 21 anlegg, og har anbud på mellom 30-40 lokasjoner ute. Blant annet har de levert produkter og løsninger til elektrifiseringen av Bergen Havn.

Selskapets regnskapstall vil de ikke ut med foreløpig, men ifølge markedssjefen går det i riktig retning.

– Det ser lyst ut fremover. Vi har tatt en fenomenal markedsandel den lille tiden vi har vært ute, sier Olson.

– Oljenæringen må vise vilje til omstilling

Medlemmene av den internasjonale maritime organisasjonen IMO vedtok i 2018 å redusere utslippene fra internasjonal skipsfart med hele femti prosent frem mot 2050. Skal denne målsettingen lykkes må trolig flere skip ta i bruk batteriteknologi og såkalte hybride fremdriftssystemer.

Ifølge rapporten fra Menon kan Norge spille en nøkkelrolle i utviklingen av elektrifiserende teknologi til maritim industri.

– Om man lykkes i å ta en større andel av det globale markedet er verdiskapingspotensialet for norske aktører stort, skriver Menon.

Skulle du ønske at noen oppsummerte batteribruk på norske skip i løpet av den tiden det tar å spise lunsj? Da må du få med deg denne episoden av Sysla-podkasten Det vi lever av:

Ifølge analyseselskapet bidro næringen med 142 milliarder kroner i verdiskaping i 2018. Hele 40 prosent av omsetningen kom fra olje- og gassnæringen.

– For å få ut verdiskapingspotensialet som ligger i elektrifiseringen er det derfor sentralt at også denne næringen viser vilje og gis de rette insentivene til omstilling, skriver Menon.

Den største aktøren på norsk sokkel, Equinor, har de siste årene stilt stadig strengere utslippskrav til rederienes fartøyer i anbudsrunder. I juni i fjor fikk sju skip langtidskontrakter fra oljegiganten, alle sammen hadde installert hybrid batterisystem.

– Vi ser at hybrid batteridrift gir god effekt på forbruk og utslipp, og er glade for at vi har fått installert batteri og mulighet til å benytte landstrøm på alle fartøyene som fikk kontrakt med oss i fjor (2017, red.anm.). Dette regner vi med å se igjen i form av reduserte utslipp fra vår flåte, sa Frida Eklöf Monstad, leder av Marin i Equinor, til Sysla i fjor.